Семь мест на планете, где всегда идеальная погода

Хотите узнать, о чем говорят люди в тех местах на планете, в которых погода никогда не является темой для разговора, а фенологи бы не прожили и месяца? Тогда отправляйтесь в…
Сан-Диего (Калифорния, США)
У человека, далекого от США, вся Калифорния может ассоциироваться с прекрасной погодой, но это неправда — погода в Калифорнии очень разная. А идеальная она в Сан-Диего, где температура зимой держится около 13 градусов по Цельсию, а летом, в среднем, вокруг 22 градусов. А еще там если и бывает знаменитый калифорнийский туман, то рассеивается он предельно быстро.
- 1. Малага (Испания)
- 2. Канарские острова (Испания)
- 3. Сидней (Австралия)
- 4. Лоха (Эквадор)
- 5. Оаху (Гавайи, США)
- 6. Ницца (Франция)
TagsАвстралия Испания США Франция Эквадор
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