Семь мест на планете, где всегда идеальная погода

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Сан-Диего (Калифорния, США)



У человека, далекого от США, вся Калифорния может ассоциироваться с прекрасной погодой, но это неправда — погода в Калифорнии очень разная. А идеальная она в Сан-Диего, где температура зимой держится около 13 градусов по Цельсию, а летом, в среднем, вокруг 22 градусов. А еще там если и бывает знаменитый калифорнийский туман, то рассеивается он предельно быстро.