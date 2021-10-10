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Малага (Испания)
Семь мест на планете, где всегда идеальная погода
Foto: Shutterstock

Хотите узнать, о чем говорят люди в тех местах на планете, в которых погода никогда не является темой для разговора, а фенологи бы не прожили и месяца? Тогда отправляйтесь в…

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Сан-Диего (Калифорния, США)


У человека, далекого от США, вся Калифорния может ассоциироваться с прекрасной погодой, но это неправда — погода в Калифорнии очень разная. А идеальная она в Сан-Диего, где температура зимой держится около 13 градусов по Цельсию, а летом, в среднем, вокруг 22 градусов. А еще там если и бывает знаменитый калифорнийский туман, то рассеивается он предельно быстро.

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Малага (Испания)

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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