Семь основных и пока неразрешимых проблем, которые могут испортить вам отпуск в 2023 году

Прошлый год был полезным, но не слишком приятным опытом как для путешественников, так и для туристической индустрии: летом были отменены и задержаны тысячи рейсов, поскольку авиакомпании и аэропорты пытались вернуться к нормальной жизни после пандемии.

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Также была отмечена нехватка арендованных автомобилей и серьезные проблемы, вызванные забастовками, техническими сбоями и рекордной жарой. В предстоящее лето ожидается еще больший спрос на авиаперелеты, так каковы же шансы на повторение прошлогодних проблем?

Telegraph оценил риски и угрозы для отдыха и путешествий в 2023 году.

Отмена или задержки рейсов

Вероятность: 4/5

Череда отмен и задержек авиарейсов прошлым летом была в значительной степени связана с внезапным увеличением спроса на перелеты. Во время пандемии и последовавших за этим ограничений многие аэропорты и авиакомпании уволили часть персонала. Но после отмены ковидных ограничений спрос на полеты возобновился настолько быстро, что авиаиндустрия не смогла быстро адаптироваться. Это и стало причиной большого числа задержек рейсов прошедшим летом.

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Однако аэропорты Великобритании в настоящее время уверены, что ситуация находится под контролем — например, Хитроу заявил, что постепенно возвращается к допандемическому уровню занятости, и сможет это сделать до пикового периода летних каникул в 2023 году.

Но Eurocontrol – Европейская организация по безопасности воздушной авиации – недавно предупредила, что проблемы все еще существуют, включая сложности с цепочками поставок, возможные забастовки, узкие места в воздушном пространстве и технологические изменения. Все это означает, что 2023 год обещает быть чрезвычайно сложным, говорится в сообщении компании, которое она выпустила в конце прошлого месяца.

Между тем исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири недавно подчеркнул, что на ситуацию с авиаперелетами серьезно влияет война в Украине, из-за которой ограничено воздушное сообщение над Польшей и нет возможности дальнемагистральным авиакомпаниям летать над Россией. Он предупредил, что дополнительная нагрузка на воздушное пространство Германии и северной Италии может вызвать проблемы будущим летом.

Возвращение ковидных ограничений

Вероятность: 1/5

Ограничения на поездки из-за Covid-19 были сняты в большинстве стран мира, включая сделавших это совсем недавно Японию и Китай (хотя Китай требует отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 48 часов до полета).

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Если вы не вакцинированы, вы можете столкнуться с препятствиями в некоторых странах за пределами Европы, в которых с вас могут потребовать отрицательный тест на Covid-19. А также вы не сможете поехать в США без вакцинации.

Что касается рисков в 2023 году, то это появление нового опасного штамма Covid-19 и введение новых ограничений на поездки. Telegraph оценил вероятность этого как достаточно низкую, но кто знает, что может случиться.

Нехватка прокатных автомобилей

Вероятность: 4/5

Прошлым летом во многих ключевых местах отдыха произошел серьезный кризис, связанный с арендой автомобилей: всплеск заказов на них после пандемии и сокращение количества доступных прокатных машин привели к тому, что цены достигли рекордного уровня.

Кризис немного ослаб, но возросший спрос в этом году означает, что в большинстве направлений цены в пиковый сезон вырастут этим летом еще выше (по сравнению с прошлым годом) и машин снова начнет не хватать.

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На популярных направлениях, таких как Тоскана (Италия), цены резко выросли по сравнению с прошлым летом и более чем удвоились по сравнению с 2019 годом. В Алгарве (Португалия) произошел большой скачок цен в 2022 году и еще один рост в этом году — сейчас цены на прокатные автомобили на 47% выше, чем были до пандемии. Даже более скромное повышение цен — в Испании и Греции — все еще остается выше цен 2019 года на 16 и 22 процента, соответственно. Решение для тех, кто путешествует в разгар сезона — бронировать сейчас, за несколько месяцев вперед. Этим вы себе наличие в отпуске автомобиля и почти 100%-й шанс получить лучшую цену.

Резко растущие расходы

Вероятность: 5/5

Еще в ноябре было понятно, что расходы на перелеты и отдых в 2023 году резко возрастут. К сожалению, так оно и произошло и резкий рост спроса на поездки тому виной.

Расследование, опубликованное недавно веб-сайтом Which? обнаружило, что стоимость пакетных туров выросла в среднем на 19% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Из шести популярных направлений самый резкий рост (до 30 процентов) наблюдался в Греции, а расходы на отдых в Италии, Испании и Турции выросли на одну пятую или более.

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Значительный рост произошел и в части цены на авиабилеты – в некоторых случаях он достигал аж 44%. И шансы на то, что рост стоимости билетов прекратится, стремятся к нулю. Однако совсем недавно мы писали о том, когда лучше бронировать летний отдых, чтобы сэкономить, и, возможно, наши советы помогут вам потратить не слишком много денег.

А на стоимость пакетных туров можно посмотреть самим уже на этих выходных на туристической выставке Balttour на Кипсале.

ИТ-глюки

Вероятность: 4/5

Три недели назад все полеты в США были внезапно приостановлены на два часа из-за сбоя в национальной системе управления воздушным движением, вызванного поврежденным файлом. Около 10 000 рейсов были задержаны, а еще 1300 пришлось отменить.

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Это был последний из длинной череды сбоев в работе ИТ, которые затронули путешественников. В октябре кибер-хакеры отключили несколько крупных аэропортов США. Прошлым летом все рейсы в Гатвике были остановлены из-за сбоя в системе управления воздушным движением, а ранее в этом году British Airways пережила три серьезных сбоя менее чем за четыре недели.

Авиация, работающая на сложных и иногда устаревших ИТ-системах, очень уязвима для таких событий. Увидим ли мы больше таких ситуаций в этом году? Почти наверняка.

Экстремальные погодные условия

Вероятность: 3/5

Прошлое лето было жарким – и не в хорошем смысле этого слова. В Великобритании самый жаркий день пришелся на 19 июля, когда в Конингсби в Линкольншире температура достигла 40,3 по Цельсию. Это оказалось новым температурным рекордом – температура в Великобритании никогда раньше не превышала отметку в 38 градусов.

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В Европе было еще хуже: три волны сильной жары по всей Франции и на юге континента. Общие рекорды были побиты в 12 различных европейских странах, были широко распространены засухи и серьезные проблемы с лесными пожарами. Метеорологическое бюро недавно сообщило, что изменение климата означает, что такие события теперь гораздо более вероятны.

Очевидно, что такие крайности наиболее серьезны для местных жителей, которым приходится их терпеть. Но они также влияют и на туристическую отрасль. В июле прошлого года аэропорту Лутона пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу, потому что асфальт плавился от жары, а на железных дорогах были массовые сбои из-за деформации рельс. Нам остается только надеяться на более прохладную погоду этим летом.

Забастовки авиа- и железнодорожных перевозчиков

Вероятность: 5/5

После широкомасштабных рождественских срывов в авиа- и железнодорожном сообщении, в этом году по всей Европе пройдут новые забастовки. Большинство из них обусловлены растущей инфляцией и стоимостью жизни, что, в свою очередь, приводит к попыткам работников улучшить оплату и условия труда.

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Тургид уже писал о том, в каких странах ждать забастовок в первые два месяца 2023 года. Но этими месяцами дело точно не ограничится: профсоюзы бастуют сразу в нескольких странах Европы, но сильнее всего оказались затронуты Франция и Великобритания. Локальные забастовки происходят также в Италии, Испании и Португалии. И шансов на то, что к лету их станет меньше – немного. Поэтому прежде, чем отправляться в отпуск, проверьте, не окажетесь ли вы в эпицентре бастующего аэропорта или авиакомпании и тем самым полностью испортите себе отпуск.