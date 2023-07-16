Семейный отдых в Швеции: как спланировать отпуск не только для детей, но и для родителей?

Если вы все еще в поисках идеального места для семейного отдыха, то южная часть Швеции — это настоящая находка для тех, кто хочет отдохнуть в красивом месте, где нет толпы туристов. Швеция понравится не только взрослым, но и юным путешественникам. В этой стране вы сможете насладиться прекрасной природой и найти множество веселых развлечений для детей всех возрастов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Паром из Клайпеды



Хорошим вариантом для семейного путешествия будет паром от оператора DFDS Seaways, который ежедневно курсирует из Клайпеды в Германию и Швецию.

Если вы рассматриваете возможность путешествия на пароме, то лучше всего запланировать отправление на поздний вечер или ночь, чтобы днем можно было насладиться видами портового города Клайпеды и посетить достопримечательности, а вечером расслабиться и поспать.

Foto: Publicitātes attēli

Паромы DFDS Seaways Luna и Aura предлагают современные каюты для всей семьи, гарантирующие комфортный сон и отдых. Для путешествий с младенцами можно забронировать каюту Commadore с детской кроваткой.

Мероприятия



Планируя свой отпуск, заранее подумайте о развлечениях в пути. Если вы едете на машине из Риги в Клайпеду, то по пути можно посетить Музей шоколада и Куршскую косу. Таким образом, обычная дорога из одной точки в другую превратится в настоящее приключение.

Не забывайте и о развлечениях на самом пароме. Хорошая новость заключается в том, что на паром можно взять практически все, что хочется от любимых игр, игрушек для детей, книг и ноутбука до более крупного багажа, скажем, велосипедов, которые могут пригодиться в конечном пункте назначения.

Остров Готланд

Foto: wirestock on Freepik



Остров Готланд, расположенный в Балтийском море и легкодоступный на автомобиле из портового города Карлсхамн в Швеции, является настоящим кладезем захватывающей средневековой архитектуры, очаровательных прибрежных пейзажей и богатой истории. Посещение этого острова станет настоящим приключением для всей семьи. Здесь вы сможете насладиться уникальной природой, посмотреть памятники ЮНЕСКО, узнать историю викингов и отдохнуть на пляжах.

Центр Kreativum



Если вы уже бывали со своей семьей в научных центрах, то центр Kreativum станет интересным местом, которое понравится как детям, так и взрослым. Центр занимает площадь в 2 000 квадратных метров и предлагает сотни разнообразных экспозиций, позволяющих посетителям самостоятельно исследовать, испытать и открыть для себя увлекательный мир науки.

Летом Kreativum открывает свои двери в комплекс, где можно найти несколько интересных объектов для изучения. Среди них фонтаны, туннели, модель самолета, винт Архимеда и модель моста. Посещение центра будет также интересно будущим студентам. Стоимость билетов для детей и взрослых варьируется от 15 до 18 евро. Более подробную информацию о научном центре можно найти на его официальном сайте. Пассажиры паромов компании DFDS могут посетить этот центр со скидкой 20%.

Мир Астрид Линдгрен

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама



В Виммербю находится Мир Астрид Линдгрен — волшебный тематический парк, полностью посвященный творчеству известной шведской писательницы Астрид Линдгрен. В этом парке оживают страницы ее книг и рассказы: "Пеппи Длинныйчулок", "Эмиль из Лённеберги" и "Ронни, дочь разбойника".

В мире Астрид Линдгрен и дети, и взрослые могут встретиться и познакомиться с Пеппи Длинныйчулок и ее другом обезьянкой мистером Нильсоном, посетить ферму Эмиля и стать свидетелями его работы, а также исследовать волшебный лес Крепость Мэтта, где бродят Ронни и ее банда разбойников.

Кстати, в сказочном комплексе можно остаться на ночь (к вашим услугам кемпинг). Ориентировочная стоимость билета для одного взрослого составляет около 38 евро, а для детей до 14 лет — 28 евро. Более подробную информацию о ценах на билеты и о самом парке можно найти здесь.

Экспедиция



Южная Швеция, куда легко добраться из порта Карлсхамн, включает в себя архипелаг Блекинге объявленный ЮНЕСКО биосферным заповедником за его уникальное природное и культурное наследие. Нетронутая природа здесь наверняка понравится всей семье.

Чтобы помочь туристам сориентироваться на тропинках и дорогах архипелага Блекинге, было разработано специальное приложение ARK56 и веб-сайт. Всего в мире насчитывается 714 биосферных заповедников, из них семь находятся в Швеции.

ARK56 — это сеть дорог, специально созданная для того, чтобы путешественники могли исследовать архипелаг со всех сторон: начиная от водного туризма и заканчивая историческими зданиями и сельскими ландшафтами. Сеть дорог заповедника соединена 13 узлами или остановочными пунктами, которые предлагают путешественникам ряд удобств: питание, проживание и развлечения, которые наверняка придутся по вкусу как тем, кто ищет комфорта, так и тем, кто любит совершать более длительные походы и бросать себе вызов.