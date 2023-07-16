Семейный отдых в Швеции: как спланировать отпуск не только для детей, но и для родителей?

Если вы все еще в поисках идеального места для семейного отдыха, то южная часть Швеции — это настоящая находка для тех, кто хочет отдохнуть в красивом месте, где нет толпы туристов. Швеция понравится не только взрослым, но и юным путешественникам. В этой стране вы сможете насладиться прекрасной природой и найти множество веселых развлечений для детей всех возрастов.
Паром из Клайпеды
Хорошим вариантом для семейного путешествия будет паром от оператора DFDS Seaways, который ежедневно курсирует из Клайпеды в Германию и Швецию.
Если вы рассматриваете возможность путешествия на пароме, то лучше всего запланировать отправление на поздний вечер или ночь, чтобы днем можно было насладиться видами портового города Клайпеды и посетить достопримечательности, а вечером расслабиться и поспать.
Паромы DFDS Seaways Luna и Aura предлагают современные каюты для всей семьи, гарантирующие комфортный сон и отдых. Для путешествий с младенцами можно забронировать каюту Commadore с детской кроваткой.
Мероприятия
Планируя свой отпуск, заранее подумайте о развлечениях в пути. Если вы едете на машине из Риги в Клайпеду, то по пути можно посетить Музей шоколада и Куршскую косу. Таким образом, обычная дорога из одной точки в другую превратится в настоящее приключение.
Не забывайте и о развлечениях на самом пароме. Хорошая новость заключается в том, что на паром можно взять практически все, что хочется от любимых игр, игрушек для детей, книг и ноутбука до более крупного багажа, скажем, велосипедов, которые могут пригодиться в конечном пункте назначения.
Остров Готланд
Остров Готланд, расположенный в Балтийском море и легкодоступный на автомобиле из портового города Карлсхамн в Швеции, является настоящим кладезем захватывающей средневековой архитектуры, очаровательных прибрежных пейзажей и богатой истории. Посещение этого острова станет настоящим приключением для всей семьи. Здесь вы сможете насладиться уникальной природой, посмотреть памятники ЮНЕСКО, узнать историю викингов и отдохнуть на пляжах.
Центр Kreativum
Если вы уже бывали со своей семьей в научных центрах, то центр Kreativum станет интересным местом, которое понравится как детям, так и взрослым. Центр занимает площадь в 2 000 квадратных метров и предлагает сотни разнообразных экспозиций, позволяющих посетителям самостоятельно исследовать, испытать и открыть для себя увлекательный мир науки.
Летом Kreativum открывает свои двери в комплекс, где можно найти несколько интересных объектов для изучения. Среди них фонтаны, туннели, модель самолета, винт Архимеда и модель моста. Посещение центра будет также интересно будущим студентам. Стоимость билетов для детей и взрослых варьируется от 15 до 18 евро. Более подробную информацию о научном центре можно найти на его официальном сайте. Пассажиры паромов компании DFDS могут посетить этот центр со скидкой 20%.
Мир Астрид Линдгрен
В Виммербю находится Мир Астрид Линдгрен — волшебный тематический парк, полностью посвященный творчеству известной шведской писательницы Астрид Линдгрен. В этом парке оживают страницы ее книг и рассказы: "Пеппи Длинныйчулок", "Эмиль из Лённеберги" и "Ронни, дочь разбойника".
В мире Астрид Линдгрен и дети, и взрослые могут встретиться и познакомиться с Пеппи Длинныйчулок и ее другом обезьянкой мистером Нильсоном, посетить ферму Эмиля и стать свидетелями его работы, а также исследовать волшебный лес Крепость Мэтта, где бродят Ронни и ее банда разбойников.
Кстати, в сказочном комплексе можно остаться на ночь (к вашим услугам кемпинг). Ориентировочная стоимость билета для одного взрослого составляет около 38 евро, а для детей до 14 лет — 28 евро. Более подробную информацию о ценах на билеты и о самом парке можно найти здесь.
Экспедиция
Южная Швеция, куда легко добраться из порта Карлсхамн, включает в себя архипелаг Блекинге объявленный ЮНЕСКО биосферным заповедником за его уникальное природное и культурное наследие. Нетронутая природа здесь наверняка понравится всей семье.
Чтобы помочь туристам сориентироваться на тропинках и дорогах архипелага Блекинге, было разработано специальное приложение ARK56 и веб-сайт. Всего в мире насчитывается 714 биосферных заповедников, из них семь находятся в Швеции.
ARK56 — это сеть дорог, специально созданная для того, чтобы путешественники могли исследовать архипелаг со всех сторон: начиная от водного туризма и заканчивая историческими зданиями и сельскими ландшафтами. Сеть дорог заповедника соединена 13 узлами или остановочными пунктами, которые предлагают путешественникам ряд удобств: питание, проживание и развлечения, которые наверняка придутся по вкусу как тем, кто ищет комфорта, так и тем, кто любит совершать более длительные походы и бросать себе вызов.