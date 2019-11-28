Сериал "Игра престолов" не рекомендуется для просмотра в самолете. Почему?

Эксперты авиационной индустрии попытались разъяснить пассажирам, какие фильмы им лучше не смотреть во время полета. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Points Guy.

В интернете разгорелся нешуточный спор вокруг ситуации, произошедшей во время одного из авиарейсов из Европы в США. В ходе полета один из пассажиров решил посмотреть популярный сериал "Игра престолов". Однако где-то через час после начала фильма к путешественнику подошла женщина, сидевшая в двух рядах от него, и попросила немедленно выключить сериал, так как ее маленький сын может увидеть происходящее на экране. По ее словам, сериал содержит большое количество жестоких и эротических сцен. В итоге пассажир вынес обсуждение произошедшего в социальные сети.

Пост с этой историей набрал порядка 5 000 комментариев. Кто-то назвал просьбу женщины необоснованной и удивлялся, почему она не поменялась со своим ребенком местами. Другие пользователи уверены, что она могла лишь попросить пассажира пойти на уступку, а не приказывать ему. Часть комментаторов настаивало: самолет не пространство для взрослых, а является общественным местом, в котором могут находиться люди абсолютно разных возрастов. Поэтому, если человек хочет наслаждаться фильмами с рейтингом R (то есть, для лиц старше 17 лет), ему следует выбирать более приватный способ просмотра.

Разъяснить инцидент попытались американские представители авиаиндустрии. Они отметили, что большинство авиакомпаний не устанавливают конкретных правил в отношении того, какой контент людям разрешено смотреть. По их мнению, зритель обязан уважать окружающих и делать осознанный выбор в отношении того, что он смотрит. "Определенно, есть ряд вещей, которые взрослые просто не должны смотреть публично", — заявили эксперты. "Если рядом летят дети, пассажир всегда должен с уважением относиться к ним".

Эксперты также дали два совета. Во-первых, пассажирам необходимо руководствоваться здравым смыслом и правилами вежливости при просмотре определенных видео- и фотоматериалов в самолетах и других общественных местах. Во-вторых, решение данного вопроса всегда можно доверить бортпроводникам.