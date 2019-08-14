Путешествия для современного человека уже стали обыденностью. Но иногда выбор направления для новой поездки может стать вопросом этики.

Например, поедем ли мы в такую страну, где есть серьезные проблемы с правами человека, или с экологией, или с бедностью? Какова наша ответственность как путешественника? Не означает ли это, что мы таким образом поддержим "своим кошельком" недемократический режим? Не внесем ли мы свою лепту в загрязнение окружающей среды и уничтожение какого-то уникального уголка природы?

В поисках ответов на эти вопросы портал DELFI обратился к опытным латвийским путешественникам.