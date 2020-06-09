Шесть древних бесценных артефактов, уничтоженных не очень умными людьми

Работа с ценными объектами родом из прошлого требует особых знаний и умений, которыми во всем мире обладают десятки тысяч высокопрофессиональных специалистов. Они учатся годами, тратят время и энергию на то, чтобы сохранить для нас и наших детей бесценные артефакты, раскрывают и описывают их историю. Помещают их в музеи. Хранят.

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Но достаточно одного не очень умного человека, чтобы пустить их работу псу под хвост и уничтожить бесценный артефакт. Вот шесть историй о том, как такое случается.

1. Пущенный на сувениры исторический флаг





Foto: Smithsonian Institution Archives/Wikipedia



Самый ценный артефакт американского Смитсоновского института — один из первых флагов США, сшитый во время Англо-американской войны 1812—1815 годов. Тогда на флаге было 15 звезд, но сейчас на нем всего 14. И вообще он весь в дырах и прорехах.

Но не потому, что одну звездочку "выбило" осколком в то время как героический знаменосец храбро нес его в бой, а остальные раны знамени нанесли свистевшие вокруг пули. Нет, реальность прозаичнее — все эти недостающие фрагменты были вырезаны ножницами и розданы в качестве сувениров.

После того, как флаг поучаствовал в финальной битве войны, подполковник Джордж Армистад вернулся домой с этим замечательным и огромным флагом размером 10x14 метров. Когда его не стало, флаг перешел в распоряжении его супруги, а она оставила его по наследству своей дочери — Джорджиана Армистад получила стяг в 1861 году. Она так гордилась этим флагом, что, определенно, не могла его просто хранить и не делиться с окружающими святыней.

Она попыталась пристроить его в какой-нибудь музей, однако в середине XIX века к древностям относились не с таким пиететом, поэтому процесс поиска нового дома для флага затянулся. Между тем, люди тогда мало отличались от современных — тоже с удовольствием писали на древних руинах "Здесь был Джордж" и, разумеется, все они хотели получить свой кусочек флага, принадлежавшего самому полковнику Армистаду.

Джорджиана, щедрая душа, без задней мысли принялась отрезать от флага кусочки, но давала их не кому попало, а лишь известным личностям, героям войны, просто знаменитым людям своего времени. В общем, к 1907 году флаг лишился значительной своей части. Звезда, кстати, согласно легенде, досталась не кому-нибудь, а самому Аврааму Линкольну.