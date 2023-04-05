Шесть лучших городов Европы для блошиных рынков и поисков винтажа

Довольно часто одним из самых ярких впечатлений от поездки за границу становится необычный блошиный рынок или винтажная распродажа, на которую вы случайно наткнулись. Прогулка по ним обещает многое – может быть вы найдете спрятанную среди ничем не примечательных вещей жемчужину или прикупите пару диковинок, которых не видели ранее.

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Как и посиделки в кафе или посещение местного рынка, блошиные рынки дают отличное представление о местной жизни и культуре.

Начиная с выставленных на продажу предметов (старинных машин для изготовления макарон в Италии или культовых финских тканей) и заканчивая общением с продавцами, антикварные рынки похожи на музеи под открытым небом.

Вот шесть европейских городов, где любители блошиных рынков и винтажа будут чувствовать себя на седьмом небе от счастья.

Дешевая дизайнерская одежда и кухонные принадлежности в Копенгагене



В прошлом году Копенгаген был назван лучшим городом Европы для охотников за выгодными покупками, согласно данным сайта Confused.com, занимающегося сравнением цен на страховые услуги. Сайт обнаружил, что в датской столице есть качественные антикварные магазины и уличные рынки с самым высоким рейтингом.

Самый популярный среди жителей города блошиный рынок находится за зданием мэрии Фредериксберга. Здесь вы найдете всевозможные международные модные бренды по выгодной цене, а также странные и удивительные кухонные приспособления.

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Если вам больше по душе витиеватые серебряные столовые приборы и хрусталь, попробуйте заглянуть на антикварный рынок Old Strand, который теперь называется антикварным рынком Thorvaldsens Plads.

Редкие книги и памятные военные вещи в Берлине



Молодежная и одновременно богемная столица Германии – средоточие сокровищ, бывших в употреблении. На оживленных блошиных рынках Берлина часто можно увидеть диковинки периода ГДР (1945-1990 гг.), включая военную форму, игрушки и ретровывески магазинов.

В тени деревьев на Арконаплатц (Arkonaplatz) можно найти причудливую мебель, на Антикбухмаркете (Antikbuchmarkt) у реки Шпрее продаются редкие книги и антиквариат, а в Мауэрпарке (Mauerpark) встречаются веселые кафе под открытым небом и караоке в воскресенье днем.

Финские ткани и знаковая посуда в Хельсинки



Финляндия – страна убежденных защитников окружающей среды, поэтому неудивительно, что покупки подержанных вещей в Финляндии считаются священными.

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В столице Хельсинки полно рынков, где продаются уникальные финские вещи. На блошином рынке Хиеталахти (Hietalahti) вы можете приобрести памятные вещи Moomin, одежду и аксессуары Makia или яркие ткани Marimekko. Отправляйтесь на рынок Хаканиеми (Hakaniemi) за деревянными игрушками в скандинавском стиле и посудой Littala и Arabia – двух культовых финских брендов.

Шикарные благотворительные магазины в Эдинбурге



Стильный Стокбридж (Stockbridge) в Эдинбурге – идеальный район для посещения секонд-хендов и шикарных магазинов, торгующих подержанными вещами и отдающих выручку на благотворительность.

В огромном количестве магазинов охотники за винтажем могут найти кашемировые джемперы, редкие виниловые пластинки, старинную мебель, а в одном из магазинов Британского Красного Креста есть секция, полностью посвященная свадебным платьям.

Коллекционные монеты и винтажный винил в Бильбао



Блошиные рынки Бильбао рассчитаны как на случайных посетителей, так и на профессионалов, охотящихся за выгодными покупками.

Коллекционеры стекаются на городскую площадь Пласа Нуэва (Новая площадь) в воскресенье на богатый редкими находками рынок. Поклонники музыки листают стопки виниловых пластинок, коллекционеры книг просматривают исторические фолианты, а знатоки марок находят ограниченные тиражи. Если вам нужно отдохнуть от поиска выгодных покупок, на площади есть несколько отличных тапас-баров.

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Более причудливым и доступным по цене является Сан-Франциско или Лас-Кортес – модный и необычный район Бильбао с блошиными рынками, где продаются диковинные вещицы и изделия из вторсырья.

Французская дизайнерская мода и еда в Париже



Париж, как правило, не очень доброжелателен для вашего кошелька, но в нем есть несколько блошиных рынков, где можно найти выгодные предложения.

Вот уже почти 150 лет рынок в Сент-Уане Marché aux Puces de Saint-Ouen, расположенный на окраине столицы, радует любителей винтажа.

В огромном лабиринте крытых и открытых ларьков продается все – от безделушек до винтажных дизайнерских аксессуаров. Конечно, сумка Chanel обойдется вам недешево, но если вы готовы потратить на поиски чего-нибудь интересного достаточно времени, то удача вам точно улыбнется.

Более выгодные предложения можно найти на относительно небольших рынках Vanyes и Marché d'Aligre.