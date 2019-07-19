Шесть необычных улиц, которые удивляют даже бывалых путешественников

Большая часть домов в центре небольшого (35 тыс.) городка Шавен в Марокко действительно окрашена в разные оттенки синего и голубого цветов, так что во время прогулки по ним создается довольно интересное впечатление.

Мало кого не интересует ответ на вопрос, почему улицы города такие синие. Есть две версии. По одной, когда в конце XV века испанские евреи бежали из Европы и оказались в этом городе, они начали красить стены собственных домов в синий цвет, который напоминал им о боге. По другой же — стены в синий цвет, цвет мира и терпимости, впервые начали красить сами местные жители. Просто в честь и память самых разных беженцев, которые регулярно оказывались в Марокко вообще и в Шавене в частности.