Шесть необычных улиц, которые удивляют даже бывалых путешественников

Попадая в незнакомые города, многие люди не идут целенаправленно от достопримечательности к достопримечательности, а начинают просто гулять по улицам. Особенно хорошо это делать в старинных кварталах и центрах городов. Или же по просто необычным улицам — как эти семь, некоторые из которых даже попали в Книгу рекордов Гиннесса.
1. Синие улицы Шавена (Марокко)
Большая часть домов в центре небольшого (35 тыс.) городка Шавен в Марокко действительно окрашена в разные оттенки синего и голубого цветов, так что во время прогулки по ним создается довольно интересное впечатление.
Мало кого не интересует ответ на вопрос, почему улицы города такие синие. Есть две версии. По одной, когда в конце XV века испанские евреи бежали из Европы и оказались в этом городе, они начали красить стены собственных домов в синий цвет, который напоминал им о боге. По другой же — стены в синий цвет, цвет мира и терпимости, впервые начали красить сами местные жители. Просто в честь и память самых разных беженцев, которые регулярно оказывались в Марокко вообще и в Шавене в частности.
- 1. 2. «Дни города» в Vila de Gràcia (Барселона, Испания)
- 2. 3. Улицы летающих зонтиков в Агеде (Португалия)
- 3. 4. Песчаный ковер в Ла-Оротаве (Канарские острова, Испания)
- 4. 5. Единственная на всю Англию Savoy Court (Лондон, Великобритания)
- 5. 6. Самая узкая в мире улица — Spreuerhofstraße в Ройтлингене (Германия)
TagsМарокко Испания Португалия
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