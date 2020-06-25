Школа выживания: Как пережить удар молнии

В самом разгаре лето — природа, шашлыки, жара, грозы, молнии… стоп. Типичный городской человек недооценивает опасность молнии, потому что в городе стать ее жертвой гораздо сложнее, чем в сельской местности — вокруг так много высотных объектов и металлических предметов (часто — и того, и другого сразу), что молнии "игнорируют" людей.

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А вот "на природе" — совсем другой коленкор, опасность удара молнии в грозу более чем реальна. Относительно не велика, конечно, но ведь люди выигрывают, например, в лотереи? И удары молнией они тоже получают. Смерть или, в лучшем случае, ожоги и повреждение внутренних органов — крайне неприятные последствия. Причем повреждения часто получаются не от прямого удара молнии "по темечку", а из-за электричества, полученного просто через землю или предметы в результате близкого, но не прямого удара.

Что надо делать, чтобы не испытать все эти "радости"? Вот несколько ключевых советов, подготовленных ресурсом Art of Manliness.