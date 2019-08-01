Шри-Ланка ввела бесплатные визы для 50 стран, включая и Латвию

Шри-Ланка будет выдавать бесплатные визы туристам из 50 стран, включая Россию и страны Евросоюза, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на Reuters. До этого виза стоила в среднем от 20 до 40 долларов.

Кроме России, нововведение касается стран Евросоюза, США, Австралии, Южной Кореи, Канады, Сингапура, Новой Зеландии, Малайзии, Швейцарии, Камбоджи, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии.

Власти решили ввести бесплатные визы, чтобы привлечь туристов в страну. В мае туристический поток упал на 70,8% из-за апрельских терактов.

Предложение будет действовать в течение шести месяцев, за этот срок правительство Шри-Ланки оценит потерю доходов от виз, пояснили Reuters в министерстве развития туризма страны.

В результате серии атак на христианские церкви и отели 21 апреля на Шри-Ланке погибли 253 человека, еще около 500 были ранены.