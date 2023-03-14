Штрафы, тюрьма и проверки в аэропорту: Что грозит родителям за отдых с детьми во время учебного года в разных странах Европы

В конце прошлой недели с облегчением вздохнула добрая половина Латвии – в школах начались весенние каникулы. Многие родители воспринимают каникулы как дополнительную возможность побыть вместе, отправиться в долгожданное путешествие и приурочивают к ним собственный отпуск. Но так поступают не только в Латвии. А это значит, что стоимость перелетов во время школьных каникул взлетает до небес и, в условиях, и без того растущих цен, делает путешествия поистине "золотыми".

Но каковы последствия?

Когда хочу, тогда и отдыхаю – учителя, сталкивающиеся с такой позицией родителей, попадают в незавидное положение. Такое поведение родителей не только нарушает учебный процесс, но и приводит к образованию пробелов в знаниях, а психологи считают, что это искажает ценности детей, отношение к школе, обязательствам, окружению. Правда, родители не склонны драматизировать ситуацию.

"Мы этим не злоупотребляем. За несколько последних лет отдохнули в школьное время всего один раз, — рассказывает Алина, которая уезжала с дочерью и мужем в отпуск в мае прошлого года. — Предварительно уточнили у классного руководителя не планируется ли в это время каких-то контрольных работ, написали заявление на имя директора и улетели на неделю отдыхать". Она добавляет, что так поступают многие ее знакомые.

Если писать заявление на имя директора не хочется, то можно воспользоваться постановлением Кабинета министров Латвии N89 – "Порядок информирования образовательным учреждением родителей учащегося, органов местного самоуправления или государственных учреждений, если учащийся не посещает образовательное учреждение без уважительной причины". Согласно этому документу, три дня в семестр ребенок может не посещать школу без уважительной причины – для оправдания пропусков достаточно будет записки от родителей. Во всех остальных случаях потребуется справка от врача или что-то более существенное, объясняющее его отсутствие в школе.