Штрафы за парковку: сколько платят за это в Германии?

Как в Германии наказывают тех, кто нарушает правила парковки? Прейскурант - от 10 до 65 евро, но этим дело может не ограничиться.

От сумы и от тюрьмы не зарекайся... В Германии запарковать машину и не оплатить время в парковочном автомате или просрочить время оплаченной парковки значит получить штраф от 10 евро (за получасовое превышение времени бесплатной парковки) до 30 евро (если простояли без оплаты более трех часов).

Водителям не стоит зарекаться и от штрафов за парковку в неположенном месте - по злому ли умыслу или из-за невнимательности. Мест для стоянки на улицах мало, количество машин постоянно растет, а немецкие контролеры славятся своей расторопностью, бдительностью и хорошим знанием подотчетной территории. Несоблюдение правил парковки является самым частым административным правонарушением в Германии, если хотите - массовым спортом или бедствием.

Обойтись это нарушение при неблагоприятном стечении обстоятельств - например, если машина блокирует пожарный подъезд (Feuerwehrzufahrt) и подлежит эвакуации - может в несколько сотен евро. В этих случаях штраф составляет 35 евро - если машина мешала только теоретически, 65 евро и один штрафной балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта - если пожарные или спасатели действительно не могли проехать. Плюс оплата эвакуатора и бюрократических процедур. 60 евро и один штрафной балл - если просто запарковаться в неположенном месте и создать помеху для проезда спецтранспорта, например, бросить машину в неположенном месте на узкой улочке.

Почти 100-процентный способ лишиться сотни-другой евро - припарковать машину на месте для инвалидов (Behindertenparkplatz) без соответствующего удостоверения. В этих случаях на толерантность стражей порядка и окружающих лучше не надеяться. Даже в городах с относительно либеральной контрольной политикой такие автомобили эвакуируют в кратчайшие сроки. Штраф - 35 евро плюс оплата эвакуатора и административных сборов.

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Еще несколько избранных мест из актуального прейскуранта. Парковка во втором ряду, то есть бросить машину посреди дороги - от 20 до 35 евро. Парковка в пятиметровой зоне от перекрестков, выездов из гаражей и частных участков или на остановках общественного транспорта и стоянках такси - от 10 до 30 евро. Неоптимальное использование парковочного пространства, то есть раскорячиться на два места - 10 евро.

Отметим также, что право занять свободную парковку в Германии имеет тот, кто раньше к ней подъехал. Попытка влезть на это место, например, когда другой участник движения готовится сделать это задним ходом, обойдется в 10 евро. Создание препятствия для выезда другим машинам - 20 евро. Выход из машины без соблюдения мер предосторожности - 15-25 евро. Чаще всего жертвами резко открывающихся дверей становятся проезжающие мимо велосипедисты.

В некоторых случаях, чтобы правильно понять знаки, сообщающие о том,

- в какой день недели,

- как долго и

- на каких других условиях

в этом конкретном месте можно оставлять машину, требуется не только хорошо знать немецкий язык, но и некоторые особенности немецкого законодательства. Например, суббота считается в Германии рабочим днем. Если на табличке написано, что платная парковка на улице действует "Werktags", то бесплатная она там только по воскресеньям и официальным праздникам.

Высшая математика

Отдельная история - правила пользования парковочными дисками (Parkscheibe), на которых необходимо выставлять время прибытия на бесплатную стоянку. Они важны, если на знаке стоит, например, такой текст: "Nur mit Parkscheibe 2 Stunden Mo-Fr 10-16 Uhr" - "Только с парковочным диском 2 часа с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов".

Обычно время прибытия, которое необходимо выставить на таких картонных часах, округляют до полного получаса. Если вы приехали в 11:15, на часах нужно поставить 11:30. Соответственно, если время бесплатной парковки в данном месте ограничено двумя часами, покинуть стоянку вы должны в 13:30. Обычно контролеры толерантно относятся к получасовому превышению. Прибежать к машине в 13:30 и накрутить еще два часа? Официально этот трюк не работает. Если во время предыдущего контрольного прохода было зафиксировано "11:30", штраф выпишут, несмотря на изобретательность водителя.

Встречаются хронические случаи, когда война против контролеров становится смыслом жизни. То есть кто-то начинает демонстративно оставлять машину в запрещенном месте, считая этот конкретный запрет необоснованным. Например, около собственного магазина в пешеходной зоне. В таких ситуациях контролеры будут сначала выписывать обычные штрафы, а потом - двойные.

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В случае особого упорства водителю грозит медико-психологическое освидетельствование (MPU), так называемый "тест для идиотов" (Idiotentest), на который обычно направляют тех, кто попался за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Тот, кто регулярно и упорно нарушает правила парковки, рискует водительскими правами. Впрочем, для этого нужно сильно постараться.

Слухи о том, что за счет водителей муниципалитеты латают дыры в своих бюджетах, очень сильно преувеличены. Власти немецких городов в один голос утверждают, что эта сфера деятельности является дотационной, то есть штрафы не покрывают всех расходов на содержание контролеров, административного аппарата и технической базы. Поддержание порядка, а не пополнение кассы, - вот их задача. "Настоящая" полиция тоже может выписывать штрафы за неправильную парковку, но это не входит в основные ее функции.

Добровольные народные помощники

Сообщать информацию о "парковочных грешниках" (Parksünder) в ведомство общественного порядка имеют право и рядовые - бдительные - граждане. Для этого необходимо указать время, место и приложить фотографию. Заявление обработают, а владельцу машины направят письмо с просьбой опротестовать жалобу или оплатить штраф.

Некоторые такие добровольные помощники становятся местными знаменитостями. Охота за нарушителями для них - не просто хобби, а призвание! Общегерманскую славу получил один такой бдительный бюргер по прозвищу "Knöllchen Horst" из Нижней Саксонии. "Хорст-Штрафинатор", назовем его так, ухитрился однажды пожаловаться властям на спасательный вертолет, который приземлился, чтобы оказать неотложную помощь пациенту с инфарктом.

Этот господин на полном серьезе пытался добиться выдачи штрафной квитанции пилоту за парковку в неположенном месте. Как сообщила местная пресса, власти также на полном серьезе направили ему копию разрешения на посадки в любом месте и пожелали, чтобы сам заявитель, если что-то случится с ним, не оказался в ситуации, когда спасательный вертолет не сможет найти место для парковки.