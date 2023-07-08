Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: Publicitātes attēli

Честно признаюсь: В Шауляе была последний раз лет 30 назад. В те самые 90-е, когда на главный променад – Шяуляйский бульвар и местный рынок – заезжали все рижские модницы. С тех пор город очень изменился – сюда нужно приезжать за прогулками – рассматривать причудливые гигантские скульптуры, граффити на сводах балкончиков, отведать фондю в Музее шоколада, сделать фотографию из камеры-обскуры, помедитировать в Ботаническом саду или пообедать в аптеке. Здесь и такое возможно! И рынок Пабалю все еще сохранил свой колорит.

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Благодаря компактности города многие достопримечательности находятся близко друг к другу – удобный формат прогулок с детьми, которые быстро устают.

Шяуляйский бульвар

"В 1975 году мы поступили смело – третьи в Европе (после Ротердама,1972 год, и Эрфурта, 1973 год) и первые в Литве, кто превратил автомобильную автостраду в бульвар", – гордятся шяуляйцы своим променадом.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: Publicitātes attēli


Протяженность пешеходной улицы 1,28 км. Но рассматривать объемные скульптуры, фонтаны, небольшие строения вдоль променада, уютные магазины и кафе можно долго.

Каждый год художники город украшают город интересными граффити. Чтобы их найти – нужно просто смотреть вокруг. Мы их нашли на сводах балконов, вдоль улицы расположенных многоэтажек.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: Publicitātes attēli

Всего на бульваре 50 разнообразных объектов – площадь с часами и петухом, три гномика, девочка с дудочкой,гигантские клумбы с цветами, неизвестные сказочные герои и зверюшки, то свисающие с деревьев то выглядывающие из-за домов, большеразмерные железные ботинки, которые можно "примерить".

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: DELFI

На бульваре находится Туристический информационный центр (Вильняус, 213). Здесь не только можно узнать полезную информацию о городе, но и в интерактивном формате пройти "Дорогу Балтов", собрать большой деревянный пазл, узнать, кем ты мог быть в древние времена, послушать национальную литовскую музыку и поиграть со старинными игрушками. Кстати, здесь самые дешевые сувениры.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: DELFI
  • Время работы: с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00, в воскресенье с 10:00 до 14:00
  • Цена: бесплатно

Аптека Valerijonas

Аптека Valerijonas не зря располагается в центре города. Это и действующая аптека, и популярное кафе, которое в народе называют "Валерьянкой", и музей, который хранит историю шяуляйской фармацевтики. Спускаетесь в подвал и вас отбрасывает в истории на сто лет назад, в зельницу провизора, начала прошлого века.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: Publiciātes attēls

В архиве Valerijonas сохранились не только фотографии, но даже старинные рецепты, по которым можно и сейчас изготавливать крема и тонизирующие средства. В книгах аптекарей можно найти удивительные записи. Например, среди лекарств от боли были кокаин и морфий. В музее есть и ценные экспонаты. Например, похожие на жемчужины первые женские гормоны, флакончик мази "Пиносан" от головной боли и даже не тронутый крем, знаменитой фирмы Гален, 1936 года.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: DELFI

При аптеке есть чайная с очень разнообразным меню, где можно попробовать гордость литовской кухни — цеппелины. Здесь они бывают не только с мясом, но и с нутом – для веганов. Любители полезной кухни найдут для себя здесь сладости без сахара, желудевый кофе и другие блюда.

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Еще одно направление деятельности аптеки – изготовление собственной косметики. Причем купить крема, лосьоны, и другие баночки с интересными жидкостями можно только здесь, в Литве. А можно не покупать – сделать самим на мастер-классе. Не только дети, но и взрослые могут себя почувствовать алхимиками и выпустить свой первый эко-крем. Все ингредиенты натуральные, поэтому их во время изготовления крема даже можно пробовать, начиная от нескольких видов масел, заканчивая перцем. Кстати, именно этот ингредиент в кремах действует как ботокс – помогает разглаживать морщины.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: Publicitātes attēli

Душа этого заведения – провизор Альмира Гирдянене. Альмира работает в аптеке уже 50 лет, сейчас она и руководитель, и акционер компании. Говорит, что дети уговаривают уже уйти на пенсию, но как можно бросить любимое дело? Каждый крем сделан с любовью, и с большим багажом знаний и опыта. Кажется, Альмира знает про крема все.

Например, советует любой крем накладывать на влажную кожу – после серума. И смотреть на содержание масел в кремах. Потому что у многих из них волшебные свойства. Кто знал, что масло сезама, если его нагреть, смочить в нем марлю и приложить к колену – помогает от боли, если уптреблять в пищу – снабжает нас Омегой-6, а намазать на кожу – защищает от ожогов, так как имеет фактор SPF 6 (у масла шиповника он вообще 9). Аргановое масло – источник витамина Е, а облепиховое – кладезь каротиноидов.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: DELFI

Когда получите свой крем и выйдете на улицу, не спешите сразу уходить, а поднимите голову наверх – посчитайте котов на крыше аптеки.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: DELFI
  • Мастер-класс по изготовлению крема, дегустацией и экскурсией стоит 15 евро.
  • Длительность – 2 часа.

Больше информации об аптеке Valerijonas найдете здесь.

Музей шоколада конфетной фабрики "Рута"

Конфеная фабрика "Рута" уже более ста лет манит проходящих мимо местных жителей и гостей Шяуляя запахами шоколада. С 2012 году за действом, происходящем на конфетной фабрике, могут посмотреть все желающие. Теперь в старом здании фабрики проводятся экскурсии, открылся музей. Экспозиция музея иллюстрирует не только историю фабрики, но и знакомит с тайной выращивания правильных шоколадных бобов, как четыре тысячи лет назад были открыты полезные свойства шоколада. Кто за него был готов платить золотом, а кто целую партию ценных бобов смыл в море, думая, что корабль пришел с грузом из овечьего навоза.

Как майя и ацтеки готовили шоколад? В музее об этом можно не только узнать. Напиток богов можно и попробовать, и подсмотреть, как это делали в древности и средние века. Вы знали, что когда-то была специальная фарфоровая посуда для шоколада – розовая для мужчин (со специально вставкой, чтобы не мочить усы) и голубая для женщин? В музее богатая коллекция фантиков от различных шоколадок – можно найти любимые вкусы и своего детства.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: DELFI

Кстати, детям предлагаются различные интерактивные игры и мастер-класс, где можно создать свою обертку от конфеты. На образовательном занятии "Сладкая лаборатория" можно сделать и сами сладости. А потом их продегустировать.

В помещениях музея, где раньше располагалась легендарная конфетная лавка, теперь находится конфетный магазин с большим выбором гостинцев из разного шоколада. Кстати, набирающий популярность розовый шоколад – это не темный шоколад, смешанный с фруктами, а реальный шоколад розового цвета. Такой, не очень распространенный сорт.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: Publicitātes attēls

После экскурсии в самый раз немного расслабиться в кафе "Рута". Акцент – на десерты. Особенно советую взять шоколадный фондю, но не совсем обычный. Вам принесут огромный шоколадный шар, который нужно будет поливать горячим шоколадом. Шар с сюрпризом: под тающим шоколадом – порция пломбира!

Рута – самая древняя шоколадная фабрика в Литве. Конфетную фабрику в 1913 году основал кондитер Антанас Грицявичус. Небольшая мастерская очень быстро разрослась в фабрику, а слава о вкусных конфетах распространилась далеко за пределы Литвы. Сейчас фабрика принадлежит потомкам Антанаса.

  • Вход в музей стоит 5 евро для взрослых и 3 евро для детей до 16 лет, школьников, студентов и пенсионеров. Семейные билеты дешевле.
  • Услуги гида – 20 евро.
  • Мастер-класс для взрослых стоят 25 евро, для детей – 18 евро. Без помещения музея дешевле. Можно также заказать за отдельную плату дегустации.

Больше информации о Музее шоколада фабрики "Рута" найдёте здесь.

Музей фотографии

Посещение музея началось со знакомства с удивительным экскурсоводом – Расой Лейше, которая в один момент осуществила свою мечту – в пандемию, испытывая неопределенность, стала фотографом. А сейчас уже несколько лет с удовольствием организовывает выставки и работает гидом в Музее фотографии.

Как и с промендом, литовцы снова опередили весь СССР и первыми открыли фотомузей. Сегодня музей обновили и дополнили интерактивными элементами. В музее проходят выставки современных фотографов Литвы и других стран, также выставки исторических фотографий, встречи с фотохудожниками, разные лекции.

Самые интересные впечатления у меня остались от террасы на крыше – в здесь оборудованной "camera obscura" можно попасть вовнутрь конструкции фотоаппарата; а цветные монокли помогаю увидеть панораму старого города и немножечко ее исказить.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: DELFI

Двоякие ощущения остались от исторических фактов о процессах фотографирования. Например, детей заставляли высиживать много часов для того, чтобы получилась фотография на память. Как только пошевелишься – фотография размывалась. И опять начинай сначала. В музее есть специальный стул, на котором фотографировали умерших, если при жизни не сохранилось ни одной фотографии.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: Publiciātes attēls

Количество фотоаппаратов и другой техники зашкаливает. Кстати, если заказать здесь мастер-класс, то можно попробовать проявить фотографии, как в 70-е года прошлого века, вывешивая их на бельевой веревке над ванной в темной комнате.

  • Билет в музей стоит 5 евро
  • Услуги гида - 20 евро
  • Посещение террасы на крыше - 1 евро

Больше информации о Музее фотографии можно найти здесь и в социальных сетях.

Ботанический сад

Ботанический сад Шяуляйского университета создан сравнительно недавно – чуть более 50 лет назад и занимает 6,5 га. В нём собрано более четырех тысяч растений различных сортов и видов.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: Publicitātes attēli

В 2000 году Ботанический сад стал участником международной программы по сохранению биологического разнообразия, благодаря чему в нем накоплена одна из крупнейших в Литве коллекций из 95 видов исчезающих и редких растений. Есть 17 видов растений, включенных в Реестр исчезающих растений Европы, и 12 видов, внесённых в Красную книгу Европы. Например, я впервые увидела здесь эдельвейс и настоящий баобаб. Правда, он очень уж северный – низкорослый, больше похож на куст. Но можно пофантазировать каким бы он вырос в тропиках.

Все растения четко систематизированы по секторам: розарий, дендрарий с лилиями, грядки с пионами, альпийская горка. Наш гид – руководитель Ботанического сада Мартинас Казлаускас так увлеченно рассказывает о "питомцах" сада, а заодно дает рекомендации, как, например, дома вырастить рододендроны. Оказывается, чтобы они не погибали в холодный период года, в феврале-марте их обязательно нужно покрывать плёнкой. Уже достаточно яркое солнце в этот сезон заставляет испаряться влаге, а взяться ей неоткуда, земля замерзшая.

Еще одно развлечение, которое понравится и взрослым, и детям – мастер-класс по созданию собственного спирального букета из сезонных цветов. Работники ботанического сада заранее соберут и подготовят цветы и другие растения – поверьте, их там очень много! А вам останется только выбрать понравившиеся узнать, как сочетаются цвета и растения и научиться правильно перебирать руками, чтобы скрутить букет. Два одинаковых букета никогда не получится! Наши букеты, несмотря на дорогу в машине, простояли в рижских вазах больше недели!

  • Мастер-класс по изготовлению букетов стоит 50 евро (участвовать могут до 10 человек), включая материалы.
  • Ботанический сад предлагает и другие образовательные программы, экскурсии для туристов, предлагает место для пикников и изготавливает травяные и цветочные дистилляты.
  • Вход на территорию сада стоит – 2 евро

Больше информации о Ботаническом саде ищите здесь.

Как добраться, где поесть и остановиться

Из Риги в Шяуляй можно добраться на машине и на междугороднем автобусе. Расстояние составляет 142 км, поездка займет примерно 2ч 30мин.

Атмосферный ресторан "Драматургас"

Место, где можно пообедать на 15 евро, включая кофе. Меню разнообразное. Кухня европейская. Если вы с детьми, то приготовьтесь – блюда придется подождать примерно 20-40 минут (картошка фри есть!). Можно поесть на открытой террасе или внутри. Интерьер располагает к фотосессиям, что и делала пара молодожёнов, сфотографировавшись в цветах.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: DELFI

Инстаграмный ресторан Boho

Сюда не только за едой, но и за красивыми фотографиями. Место для гламурных встреч с подругами или любимым человеком. Красиво, эстетично, готовят быстро. Цена обеда на одного человека – около 15-20 евро. А еще здесь подают огромные круасаны!

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: DELFI

Уютный Ресторан Eolie

Входит в рекомендации TripAdvisor. Хорошее и быстрое обслуживание. Элегантная и красивая обстановка. Сюда легко можно прийти в смокинге или вечернем платье на шпильках. Есть большие столы, за которыми, например, можно отметить день рождения в большой компании.

Шяуляй за два дня. Пять мест, куда можно отправиться и с детьми, и с подружками
Foto: DELFI

Ночной Rосk 'N' Roll Pub

Кафе на Бульваре, которое заслуживает свое внимание хотя бы тем, что там помимо фаст-фуд, напитков, диджея и шумной атмосферы – большая коллекция пивных подставок, которыми украшены все стены заведения.

Всю информацию о возможностях размещения найдёте здесь. И не забудьте заехать на местный рынок, а также посетить местные магазины – не только ради более низких цен, но и чтобы привести домой литовский квас, традиционный литовский торт шакотис, цепелины, местный сыр и шоколад, желудевый кофе и ягодное вино.

Материал подготовлен при содействии Александра Алимова и TravelBlog Baltic, а также Туристического бюро Шяуляя Visit Siauliai

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