Сикстинскую капеллу теперь можно посетить без толпы туристов

За 5 тысяч евро для вас в Ватикане организуют индивидуальную экскурсию. Желающие посетить Сикстинскую капеллу теперь имеют возможность сделать это вне огромной толпы туристов, ежедневно заполняющих Музеи Ватикана, пишет Euromag со ссылкой на АртГид.

За 5 тысяч евро вам могут предоставить индивидуальную экскурсию в сопровождении искусствоведа. Экскурсия начинается в 6 часов утра, когда хранитель ключей Ватикана открывает каждое утро 300 дверей музея. Следуя за ним, посетитель сможет посмотреть Станцы Рафаэля, Зал Непорочного зачатия, музей Пио-Клементино, Галерею географических карт и, конечно, Сикстинскую капеллу.

Ватикан – вторая по посещаемости достопримечательность в мире, музеи принимают до шести миллионов посетителей в год, но в отличие от, скажем, Колизея, ограничений на прием посетителей нет. Из-за давки и духоты ежедневно несколько человек падает в обморок.

Хотите увидеть Сикстинскую капеллу и другие шедевры – приготовьтесь к толпе. Больше всего посетителей ­– летом.

Билет в кассе стоит 17 евро. Если купить билет на официальном сайте за 21 евро, то можно не стоять в очереди. Однако имейте в виду: можно попасть в очередь из тех, кто не хотел стоять в очереди. Билеты на сайте лучше покупать заранее.

Мы советуем сначала пойти в собор Святого Петра, затем – в Музеи Ватикана. Если сделать наоборот, сил на собор после 54 галерей музея может просто не хватить.

Фотографировать в Сикстинской капелле нельзя. В галереях можно делать фото, но без селфи-палки и вспышки.