Символ Парижа или мистический символ? Что представляет собой знаменитая пирамида Лувра

230 лет назад, 10 августа 1793 года во Франции для посетителей впервые открылся ныне всемирно известный Музей Лувра. Тогда его коллекция состояла всего из 537 картин, причем большинство работ ранее являлось частью королевской коллекции или были конфискованы у церкви.

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Через 188 лет, в 1981 году президент Франции Франсуа Миттеран предложил проект "Большого Лувра", предусматривавший масштабную реконструкцию музея. В рамках этого проекта предусматривалась и реконструкция двора Наполеона в Лувре.

Автором проекта, по которому в центре двора должна была появиться большая стеклянная пирамида, стали знаменитый китайско-американский архитектор и убежденный модернист Ио Мин Пей.

Строительство Луврской пирамиды и трех примыкающих к ней небольших пирамидок было частью первой фазы проекта "Большой Лувр". Вдохновленный пирамидами Гизы, Ио Мин Пей спроектировал пирамиду таким образом, чтобы посетители, войдя в нее, спускались в просторный вестибюль, а затем проходили в основные здания Лувра.

Но есть и пятая пирамида – перевернутая пирамида Лувра. Она не была частью первоначального плана архитектора. Он спроектировал и установил ее позже, в 1993 году в рамках второго этапа реконструкции музея. Перевернутая пирамида представляет собой некий световой люк, построенный в Carrousel du Louvre, подземном торговом центре перед Лувром.

Чтобы добраться до перевернутой пирамиды, вам нужно спуститься по лестнице возле Arc de Triomphe du Carrousel и идти к главной подземной торговой галерее.

Однако история этого культового сооружения не была гладкой...

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Проект Миттерана подвергся критике, в основном из-за его стоимости – она составила более миллиарда евро. Не вызвало одобрения и его решение поручить разработку проекта Ио Мин Пею, поскольку многие опасались, что поручение проекта человеку, не знакомому с французской культурой, просто не подойдет для парижской достопримечательности.

Это вызвало ажиотаж в прессе, были организованы кампании против проекта, в основном критиковалась идея размещения современной архитектуры на фоне классического французского ренессанса.

Тем не менее, работа над проектом была продолжена и в конце 1987 года строительство было завершено, а 14 октября 1988 года здание открылось для посетителей. В итоге здание стеклянная пирамида получила высокую оценку со стороны парижан и стала одной из самых узнаваемых архитектурных икон Франции.

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Одной из ключевых характеристик пирамиды по замыслу Ио Мин Пея должна была стать ее прозрачность. Учитывая, что стекло имеет слабый голубоватый или зеленоватый оттенок, задача создания кристально чистого стекла представляла собой большую проблему. Французской компании Saint-Gobain Glass было поручено разработать новое стекло для проекта, и команда неустанно работала над созданием сверхпрозрачного многослойного стекла с высоким оптическим качеством, из которого нужно было сделать 673 панелей. Компания даже изготовила достаточное количество стекла, чтобы построить две дополнительные пирамиды на случай, если какая-либо стеклянная деталь разобьется!

И именно это число – 673 – стало причиной до сих пор ходящих вокруг пирамиды слухов. Состоит пирамида из 673-х панелей или нет, но многие до сих пор верят, что на самом деле в конструкции их 666!

Слухи появились в 1980-х годах после того, как в официальной брошюре было дважды упомянуто "число зверя". Это навело многих на мысль о том, что президент Миттеран заказал именно это число, видимо, как эзотерический символ, скрывающийся на видном месте. Некоторые даже предположили, что Миттеран был масоном и интересовался оккультизмом. Не помогло и то, что в египетской культуре пирамида часто рассматривается как символ смерти.

Может быть, строительство пирамиды было предвестником чего-то?

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Миф получил дальнейшее развитие в 2003 году, когда был опубликован бестселлер Дэна Брауна "Код да Винчи". В книге главный герой утверждает, что пирамида была построена из 666 стекол. Однако представители офиса архитектора долгое время отрицали это и утверждали, что Миттеран никогда не указывал конкретное количество стекол, из которого должна была состоять пирамида.

Так что, если вам не особенно скучно в Париже и не хватает терпения пересчитать все сегменты в конструкции, то лучше оставить эту сплетню в прошлом. Лучше подумать о бедных мойщиках окон.

Раньше музей нанимал альпинистов для подъема на пирамиду и чистки стекол. Но это оказалось недолговечным решением, и в 1990-х годах музей начал использовать подъемный кран и очистительную машину. Затем, в 2002 году, компания Advanced Robotic Vehicles из Сиэтла создала робота, управляемого с помощью пульта дистанционного управления. Робот, получивший название LL1, поднимается на пирамиду с помощью присосок. Для очистки стекла он оснащен скребком и вращающейся щеткой.

Однако, когда дело доходит до очистки стекла от известковых наслоений, музей по-прежнему полагается на скалолазов. Которые, вероятно, могли бы сказать вам точно, сколько стекол в центральной пирамиде.