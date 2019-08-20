Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Несмотря на то, что здесь всегда прохладней и дороже, Скандинавия щедро одаривает своих гостей — потрясающими природными панорамами, городами с контрастом времен и истории, богатейшим культурным наследием и уникальной кухней. Rough Guides рассказывает, куда и почему стоит поехать в Скандинавию, если вы там ни разу не были.

Гётеборг и западное побережье, Швеция

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За последние пару десятков лет Гётеборг стал, пожалуй, самым сильно преобразившимся городом Скандинавии. Это по-прежнему мощный индустриальный центр с большим морским портом, но постепенно фокус города переходит на туризм. Зачем сюда ехать? Чтобы попробовать свежие морепродукты, местное пиво, расслабиться в непринужденных барах, побывать в огромном ботаническом саду, и насладиться природой на островах, где не ездят автомобили.