Сказочное Бали и другие. Названы самые счастливые места для путешествий
Foto: DELFI

Компания ClubMed подготовила рейтинг самых счастливых мест на планете в 2022 году. В ТОП-3 попали Бали, Лас-Вегас и Новый Орлеан.

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Для рейтинга специалисты компании изучили десятки популярных туристических направлений. Учитывали несколько показателей: ежедневное количество преступлений, уровень загрязнения, безопасность, возможности для путешествий и отдыха, культурные мероприятия и развлечения, отношение к ЛГБТК+ сообществу и общий индекс счастья населения, пишет портал 34travel.me.

ТОП-10 самых счастливых мест для путешествий:

  • 1. Бали (Индонезия),
  • 2. Лас-Вегас (США),
  • 3. Новый Орлеан (США),
  • 4. Барселона (Испания),
  • 5. Амстердам (Нидерланды),
  • ​​​​​​​6. Будапешт (Венгрия),
  • ​​​​​​​7. Ванкувер (Канада),
  • ​​​​​​​8. Сан-Франциско (США),
  • ​​​​​​​9. Дубай (ОАЭ),
  • ​​​​​​​10. Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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Будапешт Амстердам Барселона Бразилия Венгрия Индонезия Испания Канада Нидерланды ОАЭ Рио-де-Жанейро Сан-Франциско США
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