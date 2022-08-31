Сказочное Бали и другие. Названы самые счастливые места для путешествий

Компания ClubMed подготовила рейтинг самых счастливых мест на планете в 2022 году. В ТОП-3 попали Бали, Лас-Вегас и Новый Орлеан.

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Для рейтинга специалисты компании изучили десятки популярных туристических направлений. Учитывали несколько показателей: ежедневное количество преступлений, уровень загрязнения, безопасность, возможности для путешествий и отдыха, культурные мероприятия и развлечения, отношение к ЛГБТК+ сообществу и общий индекс счастья населения, пишет портал 34travel.me.

ТОП-10 самых счастливых мест для путешествий: