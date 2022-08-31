Сказочное Бали и другие. Названы самые счастливые места для путешествий

Компания ClubMed подготовила рейтинг самых счастливых мест на планете в 2022 году. В ТОП-3 попали Бали, Лас-Вегас и Новый Орлеан.
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Для рейтинга специалисты компании изучили десятки популярных туристических направлений. Учитывали несколько показателей: ежедневное количество преступлений, уровень загрязнения, безопасность, возможности для путешествий и отдыха, культурные мероприятия и развлечения, отношение к ЛГБТК+ сообществу и общий индекс счастья населения, пишет портал 34travel.me.
ТОП-10 самых счастливых мест для путешествий:
- 1. Бали (Индонезия),
- 2. Лас-Вегас (США),
- 3. Новый Орлеан (США),
- 4. Барселона (Испания),
- 5. Амстердам (Нидерланды),
- 6. Будапешт (Венгрия),
- 7. Ванкувер (Канада),
- 8. Сан-Франциско (США),
- 9. Дубай (ОАЭ),
- 10. Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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