Скрытые сборы обходятся дороже, чем сам билет на самолет. Какие авиакомпании чаще всего пользуются этой схемой и как ее избежать?

Представьте ситуацию: вы видите рекламу авиабилетов по очень заманчивой цене. Вас все устраивает, вы заходите на сайт авиакомпании и начинаете бронировать, мысленно уже представляя себя в пункте назначения. Но вдруг выясняется, что нужно еще заплатить за ручную кладь, регистрируемый багаж, выбор места, пространство для ног и много других дополнительных опций. В итоге окончательная стоимость билета в два или даже три раза превышает ту, ради которой вы и зашли на сайт авиакомпании.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Совсем недавно пожилой паре, летевшей рейсом Ryanair, пришлось заплатить 129 евро за распечатку посадочных билетов. Пассажиры долго возмущались, но делать было нечего - пришлось платить. Эта история в очередной раз показывает, как дешевый, на первый взгляд, авиабилет может в два счета стать дорогим.

На самом деле у европейских авиакомпаний есть много "ловушек", когда вы начинаете бронировать билет с одной ценой, а к концу процесса бронирования стоимость билета увеличивается в два или даже три раза.

Какая европейская авиакомпания взимает больше всего дополнительных сборов?



Согласно исследованию NetVoucherCodes, 97% европейских авиакомпаний имеют хотя бы одну скрытую услугу. Наиболее распространенным предложением является выбор места - дополнительную плату за это взимают 94% европейских авиакомпаний.

Согласно исследованию, больше всего скрытых услуг у авиакомпании Ryanair, пассажиры которой при бронировании билетов платят до 344% только за дополнительные опции.

В среднем пассажир Ryanair платит 9,30 евро за выбор места, 26,30 евро - за зарегистрированный багаж, 17 евро - за ручную кладь. Если в самом начале стоимость билетов составляет примерно 21,50 евро, то одни только дополнительные сборы могут составить более 50 евро.

На втором месте находится авиакомпания Wizz Air, у которой скрытые услуги на 272% превышают первоначальную стоимость авиабилета. На третьем месте оказался EasyJet - финальная стоимость билета на 170% выше, чем в самом начале бронирования.

У таких авиакомпаний, как Pegasus Airlines, Loganair и Icelandair, скрытых услуг меньше. Это связано с тем, что авиабилеты с самого начала относятся к более высокому ценовому классу. Согласно исследованию, меньше всего скрытых сборов - у авиакомпании "Белавиа", где в стоимость билета уже включены выбор места, зарегистрированный багаж и ручная кладь.

Как избежать уплаты скрытых услуг при бронировании авиабилета?



"Чтобы избежать платы за багаж, постарайтесь уместить все свои вещи в ручную кладь", — рассказала Euronews эксперт NetVoucherCodes Ребекка Беббингтон. "У бюджетных авиакомпаний ручная кладь обычна бесплатна, но все равно старайтесь собирать вещи с умом, чтоб не получилось перевеса".

Стоит также заранее изучить, сколько нужно заплатить за выбор места в разных авиакомпаниях. Если вас не беспокоит, где конкретно вы будете сидеть, рассмотрите возможность пропустить опцию "выбора места". Иногда места можно выбрать бесплатно за 24 часа до вылета. "Если вы путешествуете группой, бронируйте билеты вместе, чтобы увеличить свои шансы на то, что вас посадят рядом без дополнительных сборов", — добавила Беббингтон.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если в билет не включено питание, в целях экономии стоит взять с собой еду и бутылку с водой.

Обязательно ознакомьтесь с правилами авиакомпании, чтобы не распечатывать посадочные билеты в аэропорту. Некоторые авиакомпании (например, Ryanair) требуют распечатать посадочный билет или загрузить электронную версию их приложения.