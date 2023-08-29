Следующим летом airBaltic предложит 11 новых маршрутов

Латвийская авиакомпания airBaltic опубликовала расписание полетов на предстоящий летний сезон 2024 года. Авиакомпания планирует открыть 11 новых маршрутов из стран Балтии и соединить Ригу с 80 направлениями своей маршрутной сети.

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"Подготавливаясь к следующему сезону, мы всегда внимательно анализируем ситуацию на рынке и спрос пассажиров. На этот раз мы определили возможности для роста, обеспечив сообщение из Балтии с Балканским регионом и некоторыми местами Центральной Европы", — заявил глава авиакомпании Мартин Гаусс.

В летнем сезоне 2024 года airBaltic планирует добавить в свою сеть 11 новых маршрутов — семь из Латвии (в Аликанте, Тирану, Софию, Любляну, Скопье, Кишинев и Приштину), два из Эстонии и два из Литвы. Также авиакомпания планирует увеличить частоту полетов в популярные направления из Риги, такие как Рим, Тель-Авив, Прага и другие.

Маршруты: