Следующим летом airBaltic предложит 11 новых маршрутов
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Латвийская авиакомпания airBaltic опубликовала расписание полетов на предстоящий летний сезон 2024 года. Авиакомпания планирует открыть 11 новых маршрутов из стран Балтии и соединить Ригу с 80 направлениями своей маршрутной сети.

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"Подготавливаясь к следующему сезону, мы всегда внимательно анализируем ситуацию на рынке и спрос пассажиров. На этот раз мы определили возможности для роста, обеспечив сообщение из Балтии с Балканским регионом и некоторыми местами Центральной Европы", — заявил глава авиакомпании Мартин Гаусс.

В летнем сезоне 2024 года airBaltic планирует добавить в свою сеть 11 новых маршрутов — семь из Латвии (в Аликанте, Тирану, Софию, Любляну, Скопье, Кишинев и Приштину), два из Эстонии и два из Литвы. Также авиакомпания планирует увеличить частоту полетов в популярные направления из Риги, такие как Рим, Тель-Авив, Прага и другие.

Маршруты:

  • Рига — Аликанте (Испания): 2 рейса в неделю, с 27 февраля 2024 года, от 129 евро
  • Рига — Тирана (Албания), 2 рейса в неделю, с 2 мая 2024 года, от 89 евро
  • Рига — София (Болгария) — 3 рейса в неделю — 2 мая 2024 года, от 79 евро
  • Рига — Любляна (Словения) — 2 рейса в неделю — 2 мая 2024 года, от 79 евро
  • Рига — Скопье (Северная Македония), 2 рейса в неделю, с 27 февраля 2024 года, от 79 евро
  • Рига — Кишинев (Молдавия), 2 рейса в неделю, с 27 февраля 2024 года, от 79 евро
  • Рига — Приштина (Косово), 2 рейса в неделю, с 27 февраля 2024 года, от 79 евро
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