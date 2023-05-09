В последние дни пользователи социальных сетей активно обсуждают форму великолепной статуи русалки в рыбацкой деревне Монополи в Апулии на юге Италии. Статуя была создана студентами художественной школы Луиджи Россо в Монополи, а затем установлена на площади, названной в честь ученого Риты Леви-Монтальчини.

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Скульптура, которая еще даже не была официально открыта, стала объектом насмешек после того, как в социальных сетях появились фотографии, сделанные во время ее установки, пишет The Guardian.

Актриса Тициана Скьяварелли написала в Facebook, что ее друг из Монополи "справедливо выразил недоумение по поводу этого "памятника"": "Он выглядит как русалка с двумя силиконовыми грудями и, прежде всего, огромным задом, которого никогда не было у русалок. По крайней мере, ни у одной из тех, которых я знаю".

Скьяварелли подчеркнула, что у нее нет претензий ни к студентам-художникам, ни к местному совету, который заказал эту работу. "Но меня очень забавляет эта вещь... кто знает, может быть, она станет еще одной достопримечательностью для туристов", – добавила она.

Адольфо Марчиано, директор художественной школы Луиджи Россо, выступил в защиту статуи, заявив, что это "дань уважения подавляющему большинству женщин с фигурой". Он объяснил, что мэр Монополи поручил студентам создать несколько статуй для города, в том числе одну на тему моря.

"Студенты собрались вместе и придумали идею русалки, - объяснил Марчиано. – Совету показали масштабную модель, и она была одобрена. А затем было решено установить готовую скульптуру на площади". По словам Марчиано, он не хочет обсуждать вдохновение студентов, но он рассматривает работу "как отображение реальности, в данном случае женского тела".

Он добавил: "Вы видите рекламу на телевидении с очень худыми моделями, но русалка – это дань уважения подавляющему большинству женщин с фигурой, особенно в нашей стране. Было бы очень плохо, если бы мы изобразили очень худую женщину".

Беппе, который живет в Монополи, сказал, что скульптура, которая до открытия оставалась закрытой, вызвала много дискуссий в последние дни, причем некоторые люди критиковали ее как "слишком провокационную". "Это позор, так как студенты-художники заслуживают похвалы, а не критики", – сказал он.

Студенты также создали статую, посвященную жертвам несчастных случаев на производстве, которая будет открыта в понедельник. "Это гораздо важнее, чем русалка", – сказал Марчиано.