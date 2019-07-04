Смерть по страховке: Таиланд заставит платить всех туристов

В Таиланде введут принудительное страхование для путешественников: к концу года всем, кто въезжает в эту страну с туристическими целями, необходимо будет оплатить страховку от несчастного случая. Так в стране пытаются предотвратить ситуации, когда иностранцам оказывается нечем оплатить лечение травм, полученных в ДТП, или когда родным погибших путешественников приходится объявлять сбор средств на транспортировку тела, пишет "Газета.ру".
Таиланд готовится ввести принудительную страховку от несчастных случаев, которую туристы должны будут покупать при въезде в страну. Как сообщила газета Bangkok Post, с предложением обязать путешественников приобретать полис выступила национальная Комиссия по страхованию.
Ожидается, что уже в этом году в иммиграционных офисах в аэропортах страны туристы будут вынуждены покупать страховку за 20 батов: эти средства будут направляться в специальный фонд, который будет обеспечивать расходы путешественников, если с кем-то из них произойдет несчастье. В случае летального исхода сумма страховых выплат может составить 1 млн батов, а рассчитана такая страховка будет на 30 дней.
Сейчас проект введения принудительной страховки ожидает своего одобрения в министерстве туризма и спорта Таиланда: скорее всего, к началу высокого туристического сезона путешественникам, планирующим отдохнуть в этой стране нужно будет приготовить лишние 20 батов для оплаты страховки.
По мнению главы национальной Комиссии по страхованию Суттхипхона Тхавичайкана, в этом году количество туристов, посещающих страну, в этом году должно превысить 40 млн, передает Bangkok Post, и несчастные случае при таком наплыве — неизбежны.
Необходимость введения принудительного страхования в Таиланде назрела давно: из-за широкой распространенности аренды мотобайков, туристы попадают в аварии ежегодно. Холмистая местность на островах, отсутствие опыта вождения, плохое техническое состояние арендованных скутеров, непривычное для большинства туристов правостороннее движение, алкогольное опьянение, которое не мешает отдыхающим садиться за руль, — все это приводит к тому, что туристы нередко попадают в аварии.
Опасность для туристов представляют не только дороги, но и море — несчастные случаи с туристами происходят и во время купания или морских прогулок.
Поводом для введения принудительной страховки стала трагедия, унесшая в прошлом году жизни 47 человек – тогда 5 июля во время шторма у берегов острова Пхукет перевернулись два прогулочных катера, на борту которых находились 100 туристов. Большинство погибших были гражданами Китая, у которых не было страховки от несчастного случая.
В январе 2019 года неприятная история произошла с российскими туристами – микроавтобус, на котором они ехали из района Камала в Пханганг, столкнулся с пикапом. К счастью, жертв удалось избежать благодаря тому, что водитель вовремя съехал на обочину дороги.
Незадолго до этого – в конце декабря 2018-го – в беду попал молодой человек из российского Благовещенска: мотобайк, на котором он ехал с подругой, попал под автобус неподалеку от Паттайи. Девушка, находившаяся за рулем, серьезно не пострадала, а вот юноша в результате ДТП лишился руки – тайские врачи были вынуждены ее ампутировать, поскольку она была полностью раздроблена.
Нередки случаи, когда поездка на мотобайке или автомобиле в Таиланде оказывается для туристов роковой.
В конце января этого года на Пхукете погиб 17-летний британец. Как сообщало издание The Sun, юноша спускался с холма на скутере, потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус с туристами. В госпитале, куда молодого человека доставила скорая помощь, констатировали его смерть. Друзья и родители вынуждены были объявить сбор средств, чтобы тело юноши доставили домой в Великобританию.
В апреле этого года трагический инцидент произошел в провинции Канчанабури: 42-летний гражданин Нидерландов, путешествовавший на арендованном в Бангкоке автомобиль, попал под грузовик с цистерной, перевозивший топливо. Как установила полиция, машины столкнулись на перекрестке – водитель слишком выезжал на главную дорогу, и голландец, находившийся за рулем легковушки, не успел затормозить. Он погиб на месте, а водителя грузовика привлекли к уголовной ответственности за неаккуратное вождение, повлекшее смерть.
TagsЛетний отпуск Таиланд
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