Смерть по страховке: Таиланд заставит платить всех туристов

В Таиланде введут принудительное страхование для путешественников: к концу года всем, кто въезжает в эту страну с туристическими целями, необходимо будет оплатить страховку от несчастного случая. Так в стране пытаются предотвратить ситуации, когда иностранцам оказывается нечем оплатить лечение травм, полученных в ДТП, или когда родным погибших путешественников приходится объявлять сбор средств на транспортировку тела, пишет "Газета.ру".

Таиланд готовится ввести принудительную страховку от несчастных случаев, которую туристы должны будут покупать при въезде в страну. Как сообщила газета Bangkok Post, с предложением обязать путешественников приобретать полис выступила национальная Комиссия по страхованию.

Ожидается, что уже в этом году в иммиграционных офисах в аэропортах страны туристы будут вынуждены покупать страховку за 20 батов: эти средства будут направляться в специальный фонд, который будет обеспечивать расходы путешественников, если с кем-то из них произойдет несчастье. В случае летального исхода сумма страховых выплат может составить 1 млн батов, а рассчитана такая страховка будет на 30 дней.

Сейчас проект введения принудительной страховки ожидает своего одобрения в министерстве туризма и спорта Таиланда: скорее всего, к началу высокого туристического сезона путешественникам, планирующим отдохнуть в этой стране нужно будет приготовить лишние 20 батов для оплаты страховки.