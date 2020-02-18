Снят запрет на фотографирование в культовой Янтарной комнате

В Янтарной комнате разрешили фотографировать и вести видеосъемку. Нововведение связано со снижением числа посетителей в музее "Царское село". Об этом сообщает turizm.ru со ссылкой на "РИА Новости".

Руководство музея-заповедника "Царское село" сообщило о снятии запрета на фотографирование в Янтарной комнате Екатерининского дворца. Теперь посетителям разрешено вести фото- и видеосъемку, правда исключительно на любительскую камеру и без вспышки. В пресс-службе музея отметили, что запрет был снят по многочисленным просьбам туристов.

Тем, кто желает запечатлеть популярную достопримечательность, лучше поторопиться. Запрет, скорее всего, будет действовать только в период низкого сезона. Сейчас в музее наблюдается спад числа посетителей. Причина не только и не столько в сезонности. Скорее — в снижении числа туристов из Китая из-за вспышки коронавируса. "В летний период мы вынуждены будем снова вернуться к прежним правилам и запретить любую съемку в Янтарной комнате", — отметили в пресс-службе "Царского села".

Представители музея пояснили, что фотографирование увеличивает время пребывания посетителей Янтарной комнаты. Поэтому в высокий сезон такая практика может привести к настоящему коллапсу. Интересно, что многие раньше были уверены, что снимать интерьеры Екатерининского дворца нельзя, так как это может оказать негативное влияние на экспозицию. Однако, секрет кроется лишь в огромных очередях, которые создают фотографирующие.

Музей-заповедник "Царское село" расположен в городе Пушкине, недалеко от Санкт-Петербурга. Он включает в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII — XIX веков, являвшийся бывшей загородной царской резиденцией. В состав музея входят Екатерининский парк с дворцом и павильонами, Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с дворцом. Стоимость входных билетов в Екатерининский дворец составляет 700 рублей (10 евро). Помимо Янтарной комнаты, внимание посетителей в нем привлекают Мемориальный музей и Лионский зал. Часы работы экспозиции — с 10:00 до 17:00.