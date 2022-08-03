Сняться в кино, попасть на необитаемый остров и "погладить" белого медведя. Что успеть в Таллине за 72 часа с детьми?

Безусловно, досконально познакомиться с городом за три дня невозможно. Но если времени в обрез, а хочется "сменить картинку" и не устать с детьми от длительных переездов, то столица Эстонии как раз подходит. Предлагаем маршрут уик-энда, который заставит посмотреть на Таллин по-новому даже искушенных туристов.

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Как театр начинается с вешалки, так путешествие – с выбора транспортного средства. Плюс Таллина в том, что добраться до него можно на междугороднем автобусе всего за четыре часа. А сам город настолько удобен, красив и компактен, что пешие прогулки в летнюю погоду будут только в радость. А если куда-то все же необходимо доехать, то, как и полагается столице, сеть общественного транспорта здесь развита очень хорошо. В каждый район города из центра можно попасть без пересадок, или с минимальным их количеством.

Можно заранее приобрести карточку Tallinn Card: на семью из четырех человек обойдется примерно в 100 евро, но даст возможность бесплатно посетить более 50 музеев и других достопримечательностей города, пользоваться общественным транспортом, автобусом hop-on hop-off, а также получать скидки на экскурсии, развлечения, в кафе и ресторанах.

На заметку: билеты на междугородний транспорт и места ночевка желательно искать заранее – календарь летних мероприятий в Таллине насыщен, а город буквально кишит туристами. Например, перед концертом группы Rammstein автобусные билеты нельзя было купить уже за две недели, а цены на гостиничные номера резко выросли и раскупались моментально.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ИСТОРИЧЕСКИЙ.

Музей кино

Большинство путешествующих отправляются в Кадриорг, полюбоваться дворцом и окружающим парком с фонтанами. Но детям больше понравится парк Маарьямяэского замка. Здесь находится сразу несколько интересных экспозиций и детская площадка. Мы начали с Музея кино. Его экспозиция – небольшое путешествие по киностудии, где можно узнать историю эстонского кинематографа, процессы создания фильмов. Например, как благодаря гриму молодого мальчика за час превратить в старика, как оживают мультфильмы и, не выходя из студии, создаются масштабные картинки. А можно самим стать героями фильма или примерить реквизит.

В помещении магических иллюзий поражают аппараты больше человеческого роста, всевозможные приборы и технические приспособления, которые можно крутить-вертеть и понять, как делалось и делается кино.

Музей интерактивный. Почти все можно трогать, щупать и пробовать. Символично, что к музею ведет киноаллея, напоминающая красную ковровую дорожку, вдоль которой можно встретить различных героев эстонских фильмов, увековеченных в камне и дереве.

Фото: Александр Алимов, TravelBlog Baltic

Эстонский исторический музей

Выходим из одного здания и попадаем в другое – филиал Эстонского исторического музея. Замок, где расположен музей, еще называют Орловской усадьбой, потому что в свое время он был местом отдыха, летней резиденцией графа Анатолия Владимировича Орлова-Давыдова. Кстати, орлы в элементах архитектуры сохранились и по сей день. Сейчас в замке размещена постоянная выставка "Моя свободная страна", посвященная 100-летнему периоду истории Эстонии вплоть до наших дней. Выставка также интерактивная. Интересно будет не только детям, но и родителям, которые смогут вспомнить свое советское детство. Есть зал, который называется "Детская республика", где дети могут построить свою страну. Если страну строить не хочется, то можно просто погулять по залу, который оборудован как детская развивающая комната. Есть чем заняться даже малышам.

Foto: Pubicitātes attēls

На первом этаже музея сейчас проходит временная выставка "Из пещеры на ручки. История собаки и человека". Различные интерактивные экспонаты позволяют посетителям "влезть в собачью шкуру" и узнать, как ухаживать за собакой, как правильно ее воспитывать. Можно даже пройти по собачьим следам, узнать о дивной породе "слюги", попробовать понять собачий язык, посидеть у костра вместе с псом из Пуллиского поселения и поваляться в конуре.

Фото: Александр Алимов, TravelBlog Baltic



Маарьямяэские Kонюшни

Еще один музей, который открыт в этом же парке, расположился в здании бывшей конюшни, предлагает обзор истории стекольной промышленности и рассказ о производителях стекла в Эстонии. Экспозиция начинается найденными в Эстонии древними предметами из стекла и заканчивается современной стекольной продукцией. Многие похожие предметы – синие вазы, оранжевые бокалы, зеленые сервизы, изготовленные на Таллинском стекольном заводе, – наверняка еще сохранились в домах многих латвийцев.

Foto: Pubicitātes attēls

Сквер монументальной скульптуры советского периода

За зданием музея под открытым небом собраны монументальные скульптуры советской эпохи. Можно встретить сразу пять "Лениных", и удивиться, как каждый скульптор по-разному увидел лицо "вождя народа".

В комплекс Исторического центра замка Маарьямяэ есть детская игровая площадка и ресторан Riviera Palais Brasserie, где можно перекусить. Поражают не только блюда, но и интерьер – картины на стенах ресторана – это еще одна экспозиция, достойная обозрения.

Прогулка по набережной

Парк Маарьямяэского замка расположенный вдоль набережной Пирита – 3,5 км от пассажирского порта и центра Таллина. Если погода хорошая, то променад до центра станет еще одним интересным приключением. Уличные фонтанчики, детские площадки вдоль залива, пляжи. А можно примкнуть к группе любителей бачаты и всласть натанцеваться на закате.

Foto: Pubicitātes attēls

ДЕНЬ ВТОРОЙ. МОРСКОЙ-ПРИРОДНЫЙ

Остров Аэгна

Вы когда-нибудь отдыхали на почти необитаемом острове? Если хочется почувствовать себя Робинзоном Крузо, вспомнить, что такое поход, собрать рюкзаки, котелок и палатки, и отправиться на поиски приключений, то это можно сделать прямо в Таллине. Остров Аэгна – это часть административной территории Таллинна, но добраться туда можно на пароме. Полчаса – и ты в объятиях дикой природы.

С высоты птичьего полета остров напоминает кита,его протяженность чуть менее трех квадратных километров. Густой лес не мешает прогулкам – идеально проложенные тропы, вдоль троп (они считаются улицами и у них даже есть названия) – бурно цветущие кусты земляники, черники, кислицы. Ландшафт здесь действительно потрясающий.

В северной части острова находится интересная достопримечательность — магический каменный лабиринт, выложенный скорее всего эстонскими шведами в веке 12-м.

Аэгна (раньше остров носил название название "Вульф" ) славится огромным количеством древних культовых камней. Местные говорят, что если камень обнять, то можно зарядиться энергией.

Foto: Pubicitātes attēls

Еще одна достопримечательность – разрушенные прибрежные оборонительные сооружения, склады боеприпасов. Военная история Аэгна началась задолго до Первой мировой войны, когда по приказу Петра Великого здесь началось строительство мощных береговых батарей Морской крепости. В советское время эти острова сохраняли военное значение и считались закрытой пограничной зоной.

В середине прошлого века бывшие военные здания превратились в дома отдыха, одна база детских лагерей есть по сей день. Сейчас заброшенные военные объекты заросли травой, мхом и карликовыми деревьями – отлично вписываются в ландшафт, как будто их создала сама природа.

Жителей на острове почти нет. Мы наткнулись на дом буддистских монахов. Но самих жителей не встретили. Хотя паром на остров шел полным, туристы так рассредоточились по острову, что мы встретили всего несколько компаний уже непосредственно в месте пикников (есть столики с навесами, детские качели, раздевалки и биотуалет, выходы к пляжу). Кстати, экоостров полностью оправдывает свое название. Мусорные урны встречались по всему маршруту.

Если нет сил вернуться к причалу, то здесь можно заказать такси –грузовой квадроцикл с сидячими местами. Он может подвезти и вещи к пикнику. Также можно заказать экскурсию гидом. Тогда прогулка по острову будет куда увлекательнее.

Как добраться до острова Аэгна?

Регулярное сообщение с островом Аэгна осуществляется с мая по сентябрь. Вместительный быстроходный катамаран Vegtind домчит до острова из Таллина за 30 минут.

Вся информация об острове и услугах собрана на сайте www.tallinn.ee/aegna (эст.яз.)

На заметку: Как заказать такси, гида – лучше узнать сразу у причала. Как и положено на экоострове – возле причала стоит информационный стенд, с маршрутами м обозначением природных объектов. Есть подробный электронный путеводитель, который можно изучить заранее. У причала есть ларек, где можно полноценно пообедать или просто взять мороженое с газировкой. И огромная уютная веранда, где можно подождать паром.

Фото: Александр Алимов, TravelBlog Baltic



ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ТРАДИЦИИ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Музей под открытым небом

Эстонский музей под открытым небом – очень напоминает наш латвийский Этнографический музей. Но со своим колоритом. Посещение этого, на первый взгляд безразмерного парка, в котором собраны эстонские хутора XVIII-XX веков можно сравнить с путешествием назад во времени.

Чего здесь только не встретишь – многочисленные хуторские подворья, старинные мельницы, деревянная часовня, пожарная каланча, сельская школа и магазин и даже деревенский трактир. В каждом доме можно встретить смотрителей музея, одетых в костюмы соответствующей эпохи. Они расскажут и покажут как люди жили в прошлом. Если следить за календарем, можно попасть на специальные мероприятия – ярмарки, небольшие песенные и танцевальные шоу, мастер-классы.

Так как музей большой, то для прогулки можно взять тележку (либо уставшего ребенка возить, либо провизию), а можно для быстрой обзорной экскурсии прокатиться на повозке с лошадьми Аморосом или Элбрусом. А потом уже заглянуть в наиболее понравившиеся места.

Новый объект в музее – Колхозный дом. Это трехэтажка, образца 50-х одного из колхозов Эстонии, которую разобрали на более 20 частей, привезли в музей и снова собрали. На каждом этаже несколько квартир и в каждой из них – свое десятилетие советской эпохи. На нулевом этаже расположена детская зона для игр и занятий, где можно поиграть в настольные игры 1970-х и 1980-х годов, узнать, как работает стационарный телефон, сколько весит пакет молока и многое другое.

На заметку: Заранее можно бесплатно скачать на телефон аудиогид (мобильное приложение NUMU)! Если с собой нет гаджета, аудиогид доступен напрокат в кассе музея за 5 евро. Если вы хотите отведать национальную кухню, на территории музея посетите корчму Kolu kõrts. Но в парке есть все и для семейного пикника на природе, поэтому еду можно взять с собой.

Фото: Александр Алимов, TravelBlog Baltic



Таллиннский зоопарк

Таллиннский зоопарк расположен в лесопарке Вескиметса, недалеко от Рокка-аль-Маре, где находится Музей под открытым небом. Поэтому обзор этих двух туристических объектов можно совместить. Зоопарк существенно отличается от рижского – и расположением, и разнообразием животного мира. Здесь представлено более 350 видов животных, включая 47 видов, которые в природе находятся под угрозой исчезновенияЧто сразу бросается в глаза – здесь много горных козлов и муфлонов, заметное число орлов и грифов, а также заслуживающее внимания количество видов сов и аистов. Но главной достопримечательностью для латвийских детей будут слоны (их целых три!) и белые медведи, которых в нашем зоопарке нет.

Foto: Pubicitātes attēls

На заметку: в летний сезон посещать зоопарк лучше утром или вечером, когда звери бодрствуют. Или проследить за временем кормления животных.

Больше информации об отдыхе с детьми в Таллине.