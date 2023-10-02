Событие десятилетия – на пляжах Рио-де-Жанейро снова можно купаться

Бразильский Рио-де-Жанейро уже более десяти лет борется с масштабным загрязнением своих пляжей. Сточные воды, бытовые и промышленные отходы попадали в городские воды в непостижимых количествах, что делало купание небезопасным. Но теперь, после масштабных работ по очистке, пляжи снова безопасны и ждут любителей пляжного отдыха и водных развлечений.

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Как пишет Euronews, особенно сильно от нечистот, промышленных загрязнений и мусора пострадал залив Гуанабара, откуда открываются легендарные виды на гору Сугарлоаф и Христа-Искупителя. Однако масштабная операция по очистке залива наконец-то изменила ситуацию.

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Как в Рио-де-Жанейро очистили свои пляжи?

В 2021 году власти штата Рио приватизировали неработающую службу водоснабжения и канализации Cedae. Теперь она принадлежит компании Aguas do Rio, которая работает над тем, чтобы предотвратить сброс неочищенных сточных вод на городские пляжи.

В рамках пятилетнего плана с обещанными инвестициями в размере 2,7 млрд. реалов (508 млн. евро) компании удалось решить многолетнюю проблему города со сбросом отходов в воды залива и на городские пляжи.

Были установлены новые насосные системы, обновлены городские канализационные сети, а загрязненная река Рио-Кариока, впадающая в залив Гуанабара, направлена в перехватывающее устройство, которое предотвращает попадание мусора и сточных вод на пляж.

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Кроме того, из перехватывающего коллектора были удалены сотни тонн отходов, что позволило увеличить его пропускную и дренажную способность. Некоторые его части не очищались с момента его строительства 50 лет назад.

"Столь быстрые изменения в некоторых районах залива Гуанабара говорят о том, что нам просто не хватало постоянной и серьезной работы над проблемой загрязнения, – говорит бразильский биолог Марио Москателли. – Именно это и происходило в течение последних двух лет".

Он считает, что в ближайшие 15 лет весь залив, на берегу которого расположены аж четыре города – может стать таким же чистым, как и участок, на котором стоит Рио-де-Жанейро.

К концу срока действия 35-летнего контракта Aguas do Rio обязалась довести уровень очистки сточных вод до 90% за счет 24,4 млрд. реалов (4,6 млрд. евро).

Купальщики возвращаются в воды Рио

Наряду с заливом Гуанабара, безопасными для купания стали пляжи Ботафого, Фламенго и Копакабана. Местные рыбаки заметили, что купальщики с удовольствием возвращаются на пляжи.

Государственный институт окружающей среды страны (INEA) с 2007 года собирает пробы воды на бразильских пляжах и анализирует их на наличие фекальных бактерий. Результаты анализа, проведенного 22 сентября, показали, что только два участка пляжа Барра-да-Тижука в западной части Рио-де-Жанейро оказались непригодными для купания.

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Правительство штата Рио объясняет улучшение ситуации проведенными санитарными работами и отсутствием дождей в последние дни.