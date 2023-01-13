Соляные шахты Соледара. Интересные факты о городе, бои за который назвали безумием

Бои за Соледар в Донбассе идут с мая 2022 года, когда российская армия в первый раз обстреляла город беспилотниками. После захвата российскими войсками в июле Северодонецка и Лисичанска в Луганской области обстрелы и бомбардировки Соледара усилились, а в последние недели здесь идут бои, которые, по выражению президента Зеленского, выглядят как безумие.

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Американский Институт изучения войны считает, что российским войскам контроль над Соледаром к северу от Бахмута, а также над селом Зайцево к югу от Бахмута нужен для того, чтобы лишить ВСУ контроля над важной магистралью, по которой снабжается украинская армия на северо-востоке Донецкой области.

Кроме того, как говорят военные обозреватели в Украине и на Западе, захват Соледара, где до войны жили около 13 тыс человек, нужен российскому командованию, чтобы продемонстрировать хоть какую-то победу над украинской армией.

Недавно появилась еще одна версия. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что город взят силами исключительно его бойцов. Агентство Рейтер со слов высокопоставленного чиновника Белого дома написало, что Пригожин, вполне вероятно, хочет установить контроль над соляными шахтами близ Бахмута. При этом именно в Соледаре находятся практически неисчерпаемые залежи каменной соли.

Мы собрали наиболее интересные факты про Соледар - уникальное место, где издавна добывали соль и где теперь ее разработка прекращена, а город почти полностью разрушен.

История и соль

Вся история Соледара связана с добычей соли. Первые упоминания об этом промысле датируются концом 17-го века. Вокруг соляных промыслов возникло село Брянцевка. К концу 19-го века здесь были открыты девять соляных пластов, и тогда же началось строительство первой соляной шахты. Толщина пласта, в который прорыли шахту, составляла 40 метров.



В дальнейшем здесь появилось пять соляных шахт, и добыча соли началась уже в промышленных масштабах. Здесь работали сотни людей, была построена железнодорожная станция Соль и рабочие поселки.

В 1926 году село Брянцевка переименовали в Карло-Либкнехтовск - в честь одного из основателей компартии Германии Карла Либкнехта. Это непроизносимое имя город носил до середины 1991 года.

Во время Второй мировой войны все соляные шахты были разрушены, но со временем их восстановили, и они работали до самого последнего времени.

Именно в Соледаре расположена администрация комбината "Артёмсоль" - одного из крупнейших производителей соли в мире.

В конце мая из-за постоянных российских обстрелов комбинат прекратил работу.

Неисчерпаемые запасы

В "Артёмсоли" рассказали, что залежи соли в регионе практически неисчерпаемы: за 300 лет эксплуатации месторождений запасы соли сократились всего на один процент.

"Артёмсоль" до войны обеспечивала 96% потребления соли в Украине. Предприятие занимает больше 50 квадратных километров. Его продукцию закупали более 50 тыс. оптовых покупателей в Украине и странах бывшего СССР, в том числе в России. Кроме того, местную соль поставляли в страны Европы и Африки.

Многокилометровые тоннели

За годы добычи соли под Соледаром прорыли почти 200 км тоннелей. Высота сводов в них кое-где достигает десятков метров.

Лидеры самопровозглашенной ДНР с 2014 года заявляли, будто бы украинская армия устроила в шахтах Соледара склады стрелкового оружия.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин тоже недавно об этом говорил и уверял, что по тоннелям под Соледаром даже передвигаются танки и БМП.

Эти заявления выглядят полной выдумкой, поскольку давно известно, что входы в шахты - узкие, спустить технику на глубину в сотни метров невозможно.

Как рассказали в Донецкой областной военной администрации, раньше даже оборудование для добычи соли спускали в шахты, предварительно разобрав на детали, а потом снова собирали на глубине.

Сокровища, экскурсии и концерты

Пространство, что образовалось в шахтах после разработки соляных пластов, частично переделали в туристическую достопримечательность.

До войны туристы спускались на глубину 300 метров и попадали в залы высотой около 40 метров и длиной 150 метров, где весь пол усыпан соляной крошкой.



Необычный вид и акустика, а также устроенная под землей часовня зачаровывали туристов. Здесь можно было даже поиграть в футбол, а также посидеть в кафе, осмотреть соляные скульптуры и кристалл соли размером в человеческий рост.

Тут играли симфонические оркестры и проходили художественные выставки.

Здесь состоялся первый в истории полет на воздушном шаре под землей, и этот факт внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

В 2004 году здесь прошел фестиваль классической музыки "Соляная симфония" с участием народной артистки Украины, солистки Венской оперы Виктории Лукьянец и Донбасского симфонического оркестра из Луганска под руководством австрийского дирижера Курта Шмидта.

Подземный зал вместил 250 слушателей, каждый из которых заплатил за билет от 580 до 2000 евро.

Лечение на глубине 300 метров

В начале 1990-х в Соледаре на глубине 300 метров открылся лечебный комплекс санатория "Донбасс", который позже переименовали в "Соляную симфонию".

Тут лечили бронхиальную астму, хронические бронхиты, воспаление легких, аллергию, кожные и неврологические заболевания.

Горячее озеро

Озеро на краю Соледара до сих пор считается научной загадкой. В нем аномально теплая вода, причем чем больше глубина, тем вода теплее - до 40 градусов.

Диаметр озера - всего около 100 метров, но оно делится на две части: в одной - пресная вода, в другой - соленая, причем настолько соленая, что она выталкивает человека и не дает нырнуть.

Геологи считают, что на глубине в озере происходят химические процессы, которые еще требуют изучения, и потому купаться в озере не рекомендуется. Считается, что озеро возникло на месте карьера, где до середины 20-го века добывали соль.

Идея ядерного могильника

В 2000 году один украинский ученый выступил с идеей сделать в тех соляных шахтах, где добыча уже прекратилась, могильник ядерных отходов. Он полагал, что инертная среда, каковую обеспечивает каменная соль, обеспечит безопасность хранилища.

Эта инициатива получила большой резонанс в Соледаре и Бахмуте, там прошли общественные слушания, жители городов собирались на митинги и писали коллективные письма властям. В итоге областные власти заявили, что реализовать эту идею не планируется.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко говорит, что в результате боевых действий от инфраструктуры Соледара практически ничего не осталось. Однако, по его словам, остаются "те укрепления, шахты, в которые враг пытается пройти".

Президент Украины Владимир Зеленский на днях сказал о Соледаре: "Все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей погибли: вся земля под Соледаром - в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие".