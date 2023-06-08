Сотни авиарейсов в Европе могут быть задержаны из-за крупнейших в истории военно-воздушных учений НАТО

Масштабные учения НАТО над европейским небом могут привести к многодневным задержкам рейсов в этом месяце. Многонациональный военный альянс готовится к крупнейшим в своей истории учениям по развертыванию военно-воздушных сил с 12 по 22 июня.

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Учения Air Defender 2023 будут проходить над воздушным пространством Германии с участием 10 000 военнослужащих и 250 боевых самолетов из 25 стран, включая США.

"В результате учений и связанных с ними мер ежедневно будут перенаправляться около 800 рейсов", – говорится в сообщении организации по управлению воздушным движением Eurocontrol.

Последствия учений могут привести к значительным задержкам в напряженное время года, когда европейские авиадиспетчеры пытаются справиться с постпандемическим бумом полетов, а во Франции до сих пор проходят забастовки.

"Я знаю, что могут быть ограничения на гражданское воздушное сообщение, – говорит Инго Герхартц, главнокомандующий ВВС Германии, который руководит учениями. – Но, когда я вижу соотношение: десять дней из 365, чтобы в конце дня мы могли жить в мире и свободе в этой стране, я думаю, что это правильный сигнал, который мы должны послать".

Где будет закрыто воздушное пространство?

В рамках программы Air Defender 2023 будут закрыты для гражданских самолетов большие участки воздушного пространства – в основном над Германией. Коммерческие пилоты должны будут ориентироваться в трех основных "кластерах":

Северный, распространяющийся на воздушное пространство Дании и Нидерландов;

Восточный, вблизи границ Польши и Чехии, и

Южный, от Люксембурга вдоль французской границы, почти до Боденского озера в Швейцарии.

Каждая из этих зон будет закрыта или сильно ограничена для гражданских авиалиний на несколько часов каждый день (за исключением 17 и 18 июня).

Южный кластер окажет особенно значительное влияние на большое количество авиарейсов, отмечает эксперт по путешествиям Саймон Колдер для британской газеты Independent. По его словам, рейсы из Лондона в Анталию (Турция) обычно пролегают через эту зону, как и самолеты из Манчестера на греческие острова.

Какие аэропорты и авиакомпании могут пострадать?

Из 800 рейсов, которые будут перенаправлены, примерно у 300 маршруты будут удлинены в среднем на 110 км, что составляет около семи минут полетного времени на крейсерской скорости. Может показаться, что это не так много, но это может вызвать серьезные проблемы, учитывая тонко настроенную сеть полетов по всей Европе.

Самые загруженные аэропорты, такие как лондонские Хитроу и Гатвик, столкнутся с наибольшей головной болью при составлении расписания. Часы работы экипажей и ночной комендантский час означают, что не все задержки могут быть устранены.

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В бюджетных авиакомпаниях, таких как Ryanair, у которых между прилетом и вылетом некоторых самолетов проходит менее 30 минут, задержки накапливаются быстрее всего. EasyJet, крупнейшая базирующаяся авиакомпания в Гатвике, постаралась заверить пассажиров, что "влияние на работу [будет] минимальным".

Главный хаб компании Lufthansa во Франкфурте также будет затронут закрытием воздушного пространства Южного кластера.

Что представляют собой учения НАТО?

"Эти учения не направлены против кого-либо, – говорит генерал-лейтенант Герхартц. – Это оборонительные учения, призванные показать, что альянс способен защитить себя в случае необходимости".

Маневры военно-воздушных сил смоделированы по "сценарию помощи по пятой статье договора НАТО" – это ситуация, когда союзник НАТО подвергается вооруженному нападению. Если Россия, например, нападет на балтийскую страну, такую как Эстония, НАТО "предпримет действия, которые сочтет необходимыми, чтобы помочь союзнику, подвергшемуся нападению".

Герхартц добавил, что период обучения был выбран так специально, чтобы учения закончились до начала школьных летних каникул в Германии.