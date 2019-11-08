Сотрудники Emirates назвали главную ошибку пассажиров при сборе ручной клади

Сотрудники авиакомпании Emirates дали практические советы пассажирам, как правильно собрать ручную кладь и главное. ничего не забыть. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

В перечне обязательных предметов, которые нужно взять с собой в салон самолета оказались: бальзам для губ, маска для сна, увлажняющий крем, смартфон и наушники с шумоподавлением. Продолжает список тоник для лица, который поможет освежиться, хороший дорожный адаптер для зарядки и питания электронных устройств. В самолет специалисты посоветовали также взять бутылку воды. По их мнению, достаточное питье снижает риск обезвоживания, а также позволяет легче перенести смену часовых поясов.

Отдельное внимание сотрудники Emirates уделили наличию необходимой одежды. По их словам, перед поездкой следует поинтересоваться прогнозом погоды и принять во внимание время прибытия. Ведь температура воздуха ночью и днем часто сильно отличается. Полученная информация позволяет решить, какие предметы лучше положить в ручную кладь, а какие в багаж.

В числе других советов:

скатывать одежду в виде валиков, чтобы не было складок,

убирать наряды для особенных мероприятий в отдельную сумку и перевозить их только в багаже.

Помимо этого, эксперты рекомендуют избегать в ручной клади громоздкого электронного оборудования. Это, по мнению бортпроводников, позволит облегчить прохождение контроля безопасности.

В авиакомпании также посоветовали отказаться от книг и туристических буклетов в багаже, которые порой занимают много места и добавляют вес. Вместо этого лучше взять с собой гаджет или тонкий ноутбук, куда заранее закачать электронные версии.

Самой частой ошибкой пассажиров при сборе ручной клади, сотрудники Emirates назвали неэффективное планирование путешествия, из-за которого в сумке оказывается много ненужных вещей.

"Всегда заранее обдумывайте, что вам понадобится во время рейса, и главное, в каком порядке вы эти вещи будете доставать. В противном случае, часто придется распаковывать почти пол-сумки, прежде чем добраться до нужной вещи" — заявляют члены экипажа.