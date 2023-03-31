Выбрать подходящее место для проживания, путешествовать в несезон, планировать свой отпуск самостоятельно и пользоваться преимуществами бесплатных музеев и галерей — это всего несколько советов о том, как можно отдохнуть в странах, где настолько дорого, что, возможно, вы даже и не думали туда ехать.

Часто туристов призывают ехать в самые дешевые страны мира, но что делать, если вы мечтаете отдохнуть там, где все очень дорого? Для этого нужно все как следует спланировать, искать компромисс и знать несколько хитростей, которыми могут поделиться по-настоящему опытные путешественники!

Промокоды и каучсерфинг

Элина Соколова путешествует по миру как волонтер уже около пяти лет. За это время она побывала и в дорогих странах, таких как Канада и США. Сейчас она путешествует по Австралии и Новой Зеландии и ищет способы исследовать эти страны как можно дешевле.

Элина советует путешествовать налегке — упаковать все необходимое в ручную кладь (до 7-10 кг) и найти альтернативы некоторым вещам, которые занимают мало места, например, твердый шампунь и зубная паста в таблетках.

Еще один важный момент — своевременная покупка билетов. Элина рекомендует установить себе напоминание и каждое утро изучать цены. Например, компания Megabus иногда предлагает купить билет из Торонто в Нью-Йорк (поездка длится около 10 часов) за один доллар США. Чтобы сэкономить деньги на общественном транспорте, не бойтесь ездить с кем-то вместе. Чтобы найти попутчиков, подпишитесь на группы ride share на Facebook.

Каучсерфинг (сouchsurfing) — это еще одна хитрость, которую рекомендуют опытные туристы. Couchsurfing.com — это платформа для путешественников, где они могут найти бесплатное жилье в любой точке мира или предложить принять туристов у себя дома. "Это определенно не должно быть способом получить бесплатное жилье за счет хозяев, потому что это неэтичный способ путешествовать", — говорит Элина. Таких "неэтичных путешественников" называют begpackers (попрошайки).

Чтобы сэкономить, Элина рекомендует использовать Groupon или другие подобные сайты для коллективных покупок, а также промокоды. Она говорит, что многие поставщики туристических услуг предлагают скидку для новых клиентов, обычно 10%. Элина также советует покупать продукты на рынках и в супермаркетах и готовить еду самостоятельно. "В большинстве хостелов и квартир Airbnb есть хотя бы базовая кухня и холодильник. Я, например, обычно готовлю себе достаточно сытный завтрак, чтобы зарядиться энергией на весь день. Также я ношу с собой небольшую коробку безглютеновых мюсли, которые добавляю в йогурт — это сытно и нет необходимости бегать по городу в поисках безглютеновых продуктов. Иногда я беру в ручную кладь 100 миллилитров хорошего оливкового масла (если это разрешено), чтобы добавлять его в салаты. Также я беру с собой вилку "три в одном" — ложка, нож и вилка.