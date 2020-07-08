Советы начинающим: чему уделить внимание, собираясь в поход?

Исследования свидетельствуют, что, находясь на природе всего 20 минут, люди становятся спокойнее и менее напряженными. Пребывание на природе и движение содействуют способности концентрации, памяти, к тому же уменьшают тревогу и ощущение депрессии. Поход – лучший выбор для тех, кто хочет быть ближе к природе и одновременно бросить себе вызов.

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Если вы решили пойти в поход, но никогда раньше этого еще не делали, стоит прислушаться к советам эксперта по активному отдыху Fjällräven о том, на что необходимо обратить внимание перед этим событием.

Подготовьте подходящую одежду

Прежде чем отправиться в поход, обязательно подготовьте подходящую одежду и обувь. Выбор правильных штанов и пары обуви может стать первым шагом на пути к успешному походному опыту. Выбранная одежда должна быть такой, чтобы в ней было легко двигаться, – советуем выбрать удобные, водонепроницаемые штаны и куртку, которые выдержат как порывистый ветер, так и осадки.

В походе жизненно важен хороший выбор обуви. В походе можно воспользоваться ранее уже ношеной спортивной обувью, но надо иметь в виду, что обувь, предназначенная для прогулок по улице и тренировок в спортзале, в основном будет на гладкой подошве. Если же во время похода, например, предполагается пойти в лес, то там может быть мокро, и будет трудно идти по скользким листьям, корням и мху. Поэтому для похода лучше выбирать специальную обувь с протекторной подошвой.

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Вся предназначенная для походов обувь будет с хорошей вентиляцией. Рассчитанная на осень обувь будет согревать и одновременно дышать, обувь для летнего сезона будет дышащей и легкой.

Выбирайте подходящую дистанцию и место для похода

Сколько бы нас ни волновала и наполняла энтузиазмом идея отправиться в поход, такой маршрут похода как Колка-Дубулты (136 км) скорее всего не рассчитан на начинающих. Чтобы получить от похода максимальное удовольствие, одновременно сократив возможные риски, которые могут возникнуть на столь протяженном маршруте, предлагаем для первого похода выбрать более короткую дистанцию, например, начать с дистанции от пяти до десяти километров.

Прежде чем отправиться в поход, надо помнить, что пройти десять километров по городу – это одно, однако преодоление такой же дистанции по тропе будет отличаться. Если по ровным городским дорогам мы можем идти со скоростью 5-6 км/ч, то скорость движения по тропе будет примерно 3-4 км/ч или даже меньше, если окрестности окажутся холмистыми.

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Чем длиннее запланирована дистанция, тем больше следует задуматься о том, чтобы в походе воспользоваться палками для скандинавской ходьбы. С палками в руках автоматически распрямляются плечи, к тому же человек движется вперед, совершая вращательные движения, что облегчает ходьбу. Использование палок помогает поддерживать статную осанку, а это автоматически значит, что мы способны лучше усваивать кислород. Поэтому можно утверждать, что с палками преодолеть большое расстояние легче не потому, что мы на них опираемся, а потому, что они делают нашу осанку более статной, помогают двигаться естественно и уменьшают чувство усталости.

Ключ к успеху похода – планирование

Ключом успешного похода является планирование. Перед походом предлагаем ознакомиться с местными туристическими путеводителями или воспользоваться онлайн-форумами. Нельзя полагаться на GPS в мобильном телефоне на протяжении всего времени похода – пропавший сигнал в самый неподходящий момент может стать неприятным сюрпризом. Во время похода надо следить за прогнозом погоды – хотя это и может означать изменение или даже отмену намеченных планов, все же это будет лучше, чем оказаться в возможном эпицентре непогоды. Если начнется интенсивный дождь, то, возможно, намеченные тропы или места запланированного ночлега могут оказаться затопленными. Между тем в слишком жаркую погоду возможна слабость, поэтому периодически необходимо выпивать небольшое количество воды.

Удобство и практичность

Ни один поход невозможно представить без рюкзака. Особенно отправляясь в места с неровным рельефом, необходимо выбрать рюкзак, который будет удобно прилегать к спине. Если планируете совершить однодневный поход, то рекомендуется выбрать рюкзак вместимостью 18-30 л, в свою очередь, отправляясь в поход на несколько дней с ночевкой, рекомендуется рюкзак вместимостью 30-55 л.

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Советуем не забывать о комплекте первой помощи, в том числе об обезболивающих медикаментах, пластыре, бинтах, противовоспалительных лекарствах, медикаментах от аллергии, надо взять с собой также небольшие ножницы и нож. В свою очередь, чтобы защитить кожу от возможных солнечных ожогов, которые можно получить даже в пасмурную погоду, рекомендуем за 30 минут до выхода из дома воспользоваться солнцезащитным кремом с SPF30.

Отдыхайте, заряжайтесь и употребляйте жидкость

Советуем спланировать поход так, чтобы в течение дня не пришлось идти больше 6 часов. Кроме того, рекомендуется выходить на маршрут рано утром, чтобы достичь места остановки еще до наступления темноты. Для долгого похода лучше всего подойдут короткие, но частые остановки для отдыха. Надо предусмотреть и более длительную остановку для обеда.

Советуем каждый час отдыхать по крайней мере пять минут, при этом надо сесть, снять обувь и сумки, выпить воды и что-нибудь съесть. В таких случаях для быстрого утоления голода, а также получения дополнительной энергии подойдут взятые с собой орехи, сухофрукты или энергетические батончики. Эти продукты дают энергию, к тому же они не испортятся во время похода.

Не менее важно во время похода также выпивать достаточное количество воды. Взрослому человеку в день желательно выпивать 2 литра воды. Детям в возрасте 4-6 лет необходимо около 800 мл воды в день, 6-9 лет – один литр воды, а для детей старше 10 лет желательное количество воды составляет 1,5 литра в день.