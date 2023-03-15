Путешествия стали дороже, но предложения туроператоров на летние месяцы молниеносно раскупаются. Люди мечтают отдохнуть за границей и их не останавливают высокие цены и ограниченное количество туров. Куда латвийцы планируют отправиться этим летом?

Карина Пузанова, генеральный директор Coral Travel Latvia, в качестве самого популярного места отдыха называет Турцию, которая является проверенным и любимым направлением латвийских туристов, а также Черногорию — красивую и аутентичную альтернативу Хорватии и романтическую Грецию.

"В этом году повышенный интерес будет к Черногории, которая станет глотком свежего воздуха даже для опытных путешественников. Это интересная альтернатива Хорватии, где тоже есть захватывающие дух пейзажи и качественные отели", — говорит Пузанова. Она также отмечает, что греческий остров Крит имеет преимущество благодаря чартерным рейсам. "Крит зарекомендовал себя как направление, которое не теряет спроса. Латвийцы выбирают этот остров, потому что он сочетает в себе европейскую атмосферу и аутентичность Греции, предлагая отличную еду, таверны и греческое гостеприимство. На Крите невероятно красиво, и можно без проблем взять в аренду автомобиль, чтобы увидеть потрясающие пейзажи. Турция — это неизменно популярное летнее направление с широчайшим выбором отелей, развлечений и высоким уровнем сервиса".

Руководитель отдела продаж туроператора Novatours Лиана Пудуле Индане добавляет: "Средиземноморское побережье Турции остаются самым востребованным летним направлением для отдыха и одним из лучших мест для семей с детьми. Греческие острова тоже очень популярны среди туристов. Все более популярными становятся курорты близи Тивата в Черногории, где за последние годы сформировался качественный гостиничный фонд и предлагается хороший выбор экскурсий. Болгария с ее превосходными песчаными пляжами также интересует путешественников".

Анна Холодова, директор Aza Tours, подтверждает, что в этом году спрос на турецкие курорты по-прежнему огромен. Турция остается востребованной из года в год во многом потому, что это место, где можно отдыхать всей семьей с детьми. "Более веселого курорта, чем этот, просто не существует. Нигде нет столько развлечений для детей — огромные аквапарки, мини-клубы, аттракционы, детские уголки в общественных местах, аниматоры и много других интересных вещей. Турецкие курорты ориентированы на семейный отдых и это один из лучших вариантов, если вы хотите беззаботный отдых по системе "все включено". Новые летние направления, Черногория, Пелопоннес и Римини, гораздо более тихие, но, безусловно, красивые и впечатляющие", — говорит Холодова.

Туристы стали более требовательными