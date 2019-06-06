Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас

Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о сериале "Чернобыль" говорят во всем мире. Большую часть этого сериала в прошлом году снимали в Литве, а в первой серии, приковавшей к экранам 2 млн. человек, показали нашу страну как мистический сюрреалистический край, дышащий советской атмосферой, пишет портал rus.delfi.lt.

Поэтому романтикам, желающим увидеть известный Чернобыль, уже не надо ехать в Украину – достаточно выйти во двор. Skycop приглашает в путешествия по местам съемок, которые так понравились кинолюбителям, что сериал за ночь взорвал рейтинги и вышел на первое место, обойдя легендарные "Игры престолов" и "Во все тяжкие".

Чернобыль в Литве – десятки мест, сотни часов съемки



В ночь на 26 апреля 1986 года небо над Чернобылем озарилось радиационным пламенем от взорвавшегося 4-го реактора, и эта трагедия стала одной из самых известных в истории мира. Спустя больше чем 30 лет появился сериал, посвященный этой трагедии, по оценке некоторых зрителей, он сам войдет в историю.

Сериал американской HBO и продюсерских компаний-партнеров летом 2018 года снимали в Литве.

"Не хочу хвастаться, но положительная реакция меня не удивила. Когда я прочел сценарий, стало ясно – "Чернобыль" - очень хорошо написан, это взгляд на глобальную трагедию глазами очевидцев. Поэтому я знал: зритель почувствует это. Амбиции были огромными, режиссер, сценарист и художник старались прислушаться к советам литовцев, поскольку хотели создать аутентичную картину", – рассказал глава компании Baltic locations Йонас Шпокас.

Для достижения аутентичности собеседник вместе с командой ответственно подошел к поиску мест для съемок, эта работа была начата еще осенью 2016 года. Припять, окрестности Чернобыля, Москва – почти все создавалось в Литве. Так родилась живая советская реальность, зафиксированная в Правенишкес, Висагинасе, Фабийонишкес: в сериале можно увидеть больше 40 разных мест, было снято 1000 часов.

Москва в Каунасе: увидев место, режиссер решил, что это сон



Путешествия мы предлагаем начать с Каунаса.

Одно из самых впечатляющих мгновений – магическая сцена в первой серии, когда жители Припяти стоят на мосту, не зная, что же произошло на атомной станции. Спускающаяся радиоактивная пыль на экране создает впечатление неизвестности и покоя.

"Эту сцену мы снимали в Петрашюнай, на ул. M.Гимбутене. Там есть уже неиспользуемый мост, о котором режиссер сериала Юхан Ренк сказал: "Лучше этого мне не привиделось бы и во сне". Он искал место, которое появилось бы ниоткуда. Этот мост был именно таким – не имеющим смысла: ни начала, ни конца, построен над железной дорогой и предназначен для водопроводных труб с Петрашюнского кладбища. Сейчас он не используется", – рассказал Шпокас.