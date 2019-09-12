Вконце 2017 года пользователи интернета со всего мира купили полуразрушенный замок возле города Ле Труа-Мутье на западе Франции благодаря краудфандинговой кампании, которая приобрела беспрецедентные масштабы.

Пользователи сети в общей сложности собрали 500 тысяч евро после публикации рассылки от агентства Франс Пресс. Сейчас в замке закончился ремонт и он готов к визиту гостей.

Сказочный замок Мот-Шанденье был построен между XIII и XIX веками и принадлежал знатному роду Боссе, который подчинялся только королю Франции. Теперь его купили 27 910 пользователей сети из 115 стран мира.

Невероятная история спасения замка началась в 2015 году, когда выпускники одной и той же бизнес-школе в Лилле Ромэн Делом и Бастьен Гуллар, 33 и 32 года, создали платформу для краудфандинга Dartagnans, специализирующуюся на охране исторических памятников.

Жюльен Марки, 37 лет, имеет степень магистра в области средневековой истории и является основателем ассоциации "Adopte un château".

Не желая мириться с фактом, что культурное наследие просто стирается с лица земли, трое молодых людей стали собирать деньги на сохранение исторических памятников через интернет. Затем они приняли решение самим купить и сохранить замок.

Жюльен Марки объясняет: "Я устал делать списки замков, обратившихся в руинах. Мы чувствовали, что должны взывать к чувству собственности".



Уже более шести месяцев основатели Dartagnans работают над юридической и налоговой установкой такой операции. "Люди должны были испугаться", - говорит Делом. Установить входной билет до 20 евро было не очень интересно. Сто евро казалось слишком дорогим для некоторых пенсионеров и студентов. Поэтому мы остановились на этом обещании: "Стань шателеном за 50 евро" (шателен — в феодальных государствах смотритель за́мка и прилегающих территори). Люди откликнулись. Замку решили помочь 28 тысяч людей из 115 стран мира.

Самые активные собственники Мот-Шанденье сделали в замке ремонт: расчистили от завалов, укрепили стены, построили хозяйственные помещения и навели порядок на окружающей территории.

По замку, который находится примерно в 320 км к юго-западу от Парижа, уже водят экскурсии, которые продлятся до октября.