Способен ли человек выдержать самый длинный авиаперелет в мире?

Австралийская авиакомпания Qantas Airways приступила к тестированию перелета по маршруту Нью-Йорк — Сидней. Перевозчик намерен оценить, как человеческий организм будет переносить самый длинный рейс в мире.

Испытание полета, названного Project Sunrise, будет проходить на самолетах Boeing 787-9. В нем примет участие команда из 40 человек, состоящая из пилотов, персонала и нескольких пассажиров, пишет портал turizm.ru.

Прежде чем подняться в небо, команда испытателей пройдет серию медицинских проверок. Затем, уже на борту, ученые и медицинские эксперты будут следить за состоянием людей в воздухе в течение такого длительного периода времени. Они проанализируют с помощью специального оборудования сон, потребление пищи и напитков, физическую активность всех членов испытательной команды, чтобы оценить возможное негативное влияние мега-перелета на здоровье организма. Пилоты во время рейса будут носить устройство для снятия электроэнцефалограммы, которая позволяет отследить состояние головного мозга и уровень бдительности.

В авиакомпании заявили, что для самого длинного рейса в мире ключевым моментом станут минимизация задержек вылета и создание среды для спокойного и приятного полета пассажиров. То же самое касается и членов экипажа.

На данный момент Qantas Airways уже выполняет 17-часовые рейсы из Перта в Лондон. Но рейс Project Sunrise, который впервые планируется выполнить в октябре 2019 года, станет самыми длинным в мире, отняв этот титул у прямого рейса Singapore Airlines из Нью-Йорка в Сингапур (18 часов и 45 минут). Если тестовые полеты будут успешными, Qantas надеется запустить коммерческие пассажирские перевозки уже в 2020 году, хотя авиакомпании сначала необходимо получить разрешение регулирующих органов. Стоит отметить, что такие длинные рейсы с полной загрузкой не смогут выполнять самолеты Boeing 787-9. Им на смену придет либо лайнер A350 от Airbus либо новинка от Boeing.