Спустя шесть лет: Парижский собор Нотр-Дам вновь откроется для посетителей

Ожидается, что собор Нотр-Дам во Франции вновь откроется для проведения служб и обычных посетителей в конце 2024 года. Это произойдет менее чем через шесть лет после серьезного пожара, который привел к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.

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Пока же проект реставрации идет полным ходом, чтобы уложиться в сроки открытия собора в декабре 2024 года, установленные президентом Эммануэлем Макроном сразу после пожара. К сожалению, он не будет полностью готов к Олимпийским играм в Париже, запланированным на лето 2024 года.

"Моя задача – быть готовым открыть этот собор в 2024 году, и мы это сделаем, – говорит генерал Жан-Луи Жоржелен, генерал армии, отвечающий за проект реконструкции. – Мы боремся за это каждый день и находимся на хорошем пути".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

По словам министра культуры Римы Абдул-Малак, несмотря на то, что собор будет открыт для посетителей, это "не означает, что все ремонтные работы закончены". Она добавила, что "в 2025 году все еще будут проводиться некоторые ремонтные работы".

Восстановление собора Нотр-Дам

Реконструкция одной из самых известных парижских достопримечательностей была довольно сложной задачей. Она началась в 2022 году, после двух лет работы над тем, чтобы сделать памятник достаточно устойчивым и безопасным, чтобы рабочие смогли приступить к его восстановлению.

Власти приняли решение восстановить шедевр готического искусства XII века таким, каким он был раньше. Это включает в себя воссоздание 96-метрового шпиля XIX века, спроектированного архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком.

Foto: Vida Press

Культовый центральный элемент собора, рухнувший во время пожара, вновь появится над памятником в этом году, что станет мощным сигналом к его возрождению. "Возвращение шпиля в небо Парижа, на мой взгляд, станет символом того, что мы выигрываем битву за Нотр-Дам", – говорит генерал Жоржелен.

Над восстановлением Нотр-Дама ежедневно работают около 1 000 человек по всей Франции.

"Нам предстоит выполнить множество различных работ: каркас, роспись, камни, свод, орган, витражи и так далее", – объясняет генерал.

Новая выставка, посвященная Нотр-Даму

Выставка под названием "Собор Парижской Богоматери: в сердце стройки" воздает должное сотням ремесленников, работавших над реконструкцией. Она открывается сегодня (вторник, 7 марта) в Париже.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Экспозиция находится в подземном помещении, расположенном перед собором, и вход на нее свободный. Она рассказывает о текущих работах по восстановлению собора, демонстрирует опыт и мастерство работников и показывает некоторые произведения искусства, спасенные во время пожара.