Сравнение цен на двух курортах: неделя в Турции стоит дешевле двух дней в Паланге

Отдых для двоих в 5-звездочной гостинице в Анталье (Турция) в три раза дешевле двух дней в палангской 5-звездочной гостинице, пишет rus.delfi.lt.

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Мало того, в Турции отдыхающие получат не только завтрак, но и обед, ужин, бесплатные напитки в барах и закуски, услуги СПА и спортцентра и другие услуги.

"Турецкая индустрия туризма делает все, чтобы вернуть клиентов, поэтому цены сейчас там особенные и благоприятные для отдыхающих. Такой отдых для двоих обойдется в 900 евро, включая перелет и поездку в аэропорт и из него", – сказал глава Tiketa Tour Гвидас Аукштуолис.

По данным Booking.com, за те же 479 евро на человека (такая стоимость поездки в Турцию), в Паланге можно получить номер с завтраками и СПА услугами на две ночи в гостинице Vanagupe Spa Resort, две ночи с завтраками и СПА услугами в Palanga Life Balance SPA обойдутся в 694 евро. В третьей 5-звездочной гостинице Паланги - Amsterdam Plaza Hotel & SPA две ночи с завтраками и СПА услугами будут стоить SPA 458 евро.

Между тем недельный отдых в Q Premium Resort стоит 746 евро, в Lonicera Premium – 631 евро, а в Noxinn Deluxe от 653 евро.

"В Паланге намного меньше гостиниц высшего класса, это и отражается на ценах, особенно в сезон. Я думаю, что перемены вскоре придут и в Литву, а гостиницы начнут предлагать более интересные пакеты услуг, как в плане продолжительности, так и в плане питания", – сказала представитель West Express Лаура Шепетене.