Стали известны летние направления 2023 года от туроператора Join Up Baltic

Новый туроператор Join Up Baltic объявил о своих направлениях на летний сезон 2023 года. Он предлагает три самых популярных направления - Анталию в Турции, Ираклион на Крите, а также Хургаду и Шарм-эль-Шейх в Египте с прямыми рейсами из Риги, Вильнюса и Таллина. Join Up Baltic - первый туроператор, который предлагает туры в Египет из Вильнюса и Таллина, начиная с мая.

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"Мы предлагаем конкретные туристические направления, основываясь на двух факторах. Во-первых, в наш портфель входят направления, которые наиболее любимы и востребованы путешественниками именно здесь. Во-вторых, поскольку наша стратегическая цель - стать одним из ведущих туроператоров в странах Балтии, мы предлагаем те направления, в которых у нас самый большой опыт и сильные партнеры: отели и местные туристические компании. Это означает, что мы можем гарантировать нашим клиентам лучший опыт путешествий", - говорит Сабина Сайковская, генеральный директор Join Up Baltic.

Туры в Шарм-эль-Шейх из Вильнюса и Таллина будут доступны раз в неделю, начиная с мая и в течение всего лета. Туры в Ираклион на Крите, самом большом и южном острове Греции, будут доступны начиная с мая с прямым перелетом из Риги, Вильнюса и Таллина. Начиная с 22 апреля "Join Up! Baltic" предлагает туры на такие курорты Турции, как Аланья, Анталия, Белек, Кемер и Сиде.

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"Погода в Египте не сильно отличается от погоды в Турции, которая является направлением номер один для балтийских рынков. В Египте жарко, но более сухо, поэтому здесь приятно отдыхать и летом, а главное - Египет предлагает отличное качество обслуживания по хорошей цене, - говорит Сабина Сайковская. - Мы уверены, что балтийские путешественники будут рады вновь открыть для себя Египет в летний сезон, и он станет одним из ведущих направлений".