Стали известны лучшие места для отдыха "экономных" туристов

Самый бюджетный отдых в 2020 году эксперты обещают туристам в Польше и Хорватии. Такие данные приводит американский The Points Guy.

Чтобы составить список самых необременительных для кошелька направлений, специалисты сравнили среднюю стоимость размещения в популярных отелях, а также цены на еду и проезд в междугороднем транспорте в различных городах и странах мира, пишет turizm.ru. Лидером списка и самым бюджетным туристическим вариантом названа Польша. Проживание на одного человека здесь в среднем обходится в размере 14,5 евро в сутки, на еду путешественник потратит не более 5,5 евро, а средняя стоимость транспортного обслуживания составляет порядка 8 евро. "Люди, еда, потрясающая архитектура — благодаря этому Польша должна быть в каждом списке мест для посещения", — отмечает издание.

В топ бюджетных направлений попали не только страны, но и отдельные города. На второй строчке списка оказался Будапешт. Средняя цена в отелях венгерской столице находится на уровне 14 евро за ночь на одного, а на еду вполне хватит около 6 евро в день. Специалисты рекомендуют в Будапеште отправиться на пешеходную экскурсию, а также взять бутылку недорогого венгерского вина, спуститься за городом к реке Дунай и понаблюдать за красивейшим закатом.

Третье место досталось Таиланду. Туристы могут провести день, прогуливаясь по местным островам, получить пятизвездочный массаж по низкой цене, а еще познакомиться с тайской кухней. И это в стране улыбок — только начало! В среднем в день на еду здесь тратят около 5,5 евро, а ночь в отеле обойдется в 23 евро. В список дешевых направлений также попали Хорватия, Вьетнам, Болгария, Словения, Черногория, Албания и Грузия.

Ранее Google на основе числа поисков отелей за последние три года назвал свою версию десяти самых популярных туристических направлений 2020 года. Среди них оказались вьетнамский Дананг, Токио, Сеул, Марсель во Франции, Бангкок, Вена. При этом некоторые из попавших в этот список направлений имеют предупреждения о существующей угрозе для туристов. Речь идет о Тель-Авиве, Дубае и австралийском Перте. Первые два столкнулись с повышенным риском из-за напряженности в отношениях между США и Ираном. А популярный город в Австралии находится под угрозой пожаров, которые в этом году поразили практически всю территорию страны.