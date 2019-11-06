Стали известны лучшие страны и города для путешествий в 2020 году

Туристический портал Lonely Planet опубликовал свой рейтинг стран и городов для путешествий в 2020 году.

Королевство Бутан возглавило рейтинг стран, которые стоит посетить в 2020 году.

"Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, незапятнанным мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой", — описывают Бутан эксперты Lonely Planet.

View this post on Instagram A post shared by Doorways Travel (@doorwaystravel) on Oct 22, 2019 at 10:31pm PDT

За ним последовали Англия, Северная Македония, островное государство Аруба на юге Карибского моря и Королевство Эсватини в Южной Африке. Кроме того, в топ-10 попали Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

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Список лучших городов выглядит привычно: австрийский Зальцбург, Вашингтон, Дубай и Каир. Кроме того, эксперты включили в список лучших городов для путешествий в 2020 году старинный портовый город Голуэй в Ирландии, немецкий Бонн, где родился Бетховен, Ла-Пас в Боливии, который считается самым высокогорным городом планеты, Кочин в Индии, канадский Ванкувер и Денвер в США.

View this post on Instagram A post shared by Salzburg Tourism (@visitsalzburg) on Oct 22, 2019 at 9:00pm PDT

А вот в рейтинг самых интересных направлений, помимо экзотических регионов США и Австралии, внесли Великий шелковый путь, проходящий по территории Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Эти страны географически легкодоступны и стоят дешевле привычных европейских направлений.