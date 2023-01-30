Стали известны самые гостеприимные города мира. Кто попал в десятку?
Foto: Shutterstock

Онлайн-сервис по бронированию отелей и других туристических услуг booking.com опубликовал свой рейтинг самых гостеприимных городов мира и самых гостеприимных регионов в отдельных странах.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ежегодные рейтинги этой компании составляются на основе оценок, которые ставят пользователи портала отелям, пансионам, гостевым апартаментам и другим предприятиям гостиничного бизнеса. При этом учитывается, в частности, уровень сервиса во время регистрации, предоставление полезной информации на месте и так далее.

По итогам 2023 года награду "Traveller Review Award 2023" получили более 1,3 миллиона партнеров booking.com - из более чем 20 миллионов по всему миру. Большая часть пришлась здесь на гостевые квартиры и апартаменты - более 48 тысяч. Также было отмечено почти 11 тысяч гостиниц, более 8 тысяч летних или загородных домов, более 4 тысяч гостевых домов и более 950 апарт-отелей.

Стали известны самые гостеприимные города мира. Кто попал в десятку?
Foto: Shutterstock

Для составления рейтинга городов и регионов, отличающихся самым гостеприимным сервисом в этом секторе туристической отрасли, портал использует соотношение общего числа партнеров и число предприятий, отмеченных наградами по итогам года. В ТОП-10 таких городов в мире на этот раз попал немецкий Дрезден. Столица федеральной земли Саксония оказалась на четвертом месте - вслед за городами из Италии, Тайваня и Испании.

Самые гостеприимные города в мире в 2023 году

  • Полиньяно-а-Маре, Италия
  • Хуалянь, Тайвань
  • Сан-Себастьян, Испания
  • Дрезден, Германия
  • Клайпеда, Литва
  • Йорк, Великобритания
  • Ушуая, Аргентина
  • Порту-де-Галиньяс, Бразилия
  • Мехико, Мексика
  • Голд-Кост, Австралия

Отметим, что ранее Дрезден также попал в список "Best in Travel 2023", составляемый популярным туристическим издательством Lonely Planet. Авторы путеводителя отметили продолжающуюся модернизацию этого города, появление нового и сохранение старого в облике саксонской столицы, а также планирование и осуществление градостроительных проектов с учетом требований безбарьерного доступа и защиты климата.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Температура на рынке труда. Ожидания компаний и пожелания работников
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы