Стали известны страны и города, в которых доплачивают иностранцам, переехавшим на ПМЖ

Чтобы оказаться за рубежом, не обязательно тратить деньги на поездку. Некоторые страны мира, включая Грецию и Италию, готовы заплатить иностранцам за переезд на новое место жительства. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Британское издание составило список лучших мест для переезда на ПМЖ, власти которых к тому же готовы доплатить за это новым жильцам.

Открывает его итальянский город Кандела. Этот крошечный населенный пункт в Апулии после того, как число его жителей сократилось почти в 3 раза с 8 000 до 2 700 человек, стал предлагать всем желающим до 2 000 евро за переезд. Величина вознаграждения зависит от того, с кем именно вы переезжаете. Для одиноких резидентов сумма составит 800 евро, для пар — уже 1 200 евро, до 1 800 евро обещано семьям из трех человек и 2 000 евро — семьям из четырех человек. Правда, новым горожанам придется вложиться в покупку дома и иметь годовой доход не менее 7 500 евро.

Продолжает список Сицилия. Администрация этого итальянского острова хоть и не предлагает вознаграждение за переезд, зато позволяет приобрести дом за 1 евро. Условие переезда простое — за три года потратить не менее 15 тысяч евро на ремонт приобретенного жилища.

Греция также имеет заманчивый вариант для желающих сменить прописку. Из-за оттока молодого населения остров Антикитер, расположенный в Ионическом море между островами Критом и Китирой, сулит переезжающим вознаграждение в размере 500 евро в месяц. Такое пособие будет выплачиваться в течение трех лет. На данный момент на удаленном острове проживает всего 24 человека, а летом его население увеличивается до 40 человек. К слову, с Антитикера до Афин можно добраться за 45 минут. По воде или по воздуху? Вот в чем вопрос.

И еще одно предложение для тех, кто ищет место для своего нового дома. Муниципалитет чилийского города Сантьяго готов раздать "понаехавшим" по 40 тысяч долларов. Кроме денежной суммы, городские власти обещают предоставить годовую рабочую визу и обеспечить рабочее место. Местное правительство надеется, что резиденты из других стран помогут развитию бизнеса.