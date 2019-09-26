Стамбул готовится к повторению мощного землетрясения

На днях недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Его эпицентр находился в Мраморном море. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Эксперты считают, что этой осенью Стамбул может пережить целую серию подобных природных катаклизмов, пишет портал turizm.ru. Землетрясение, которое произошло во вторник, является предвестником более мощных явлений. В этом вопросе местные СМИ ссылаются на мнение директора регионального центра мониторинга обсерватории Кандилли и научно-исследовательского института землетрясений в Босфорском университете Догана Калафата. Он заявляет, что жителям Стамбула следует быть готовым в любой момент пережить подземные толчки силой не менее 7 баллов.

Произошедшее во вторник землетрясение сильно напугало стамбульцев, хотя никто не пострадал и никаких разрушений не было зафиксировано. Толчки больше всего ощущались в округах Силиври и Авджилар. Уроки в школах были остановлены, дети эвакуированы из зданий.

Многие тогда вспомнили о разрушительном катаклизме, случившемся в 1999 году в Мармаре. Тогда погибли почти 17 500 человек, более 455 000 зданий были повреждены, и 600 000 человек остались без крова. Ученые предупредили, что катаклизм может повториться через 25-30 лет или даже раньше. Доган Калафат считает, что грядущее землетрясение не будет настолько разрушительным, как в Мармаре. Однако к нему в любом случае следует серьезно подготовиться.