Стамбул, Сидней и еще 8 знаменитых городов, которые обычно считают столицами

В мире есть множество первоклассных городов, которым вы простите то, что ошибочно считали их столицей страны. Чтобы помочь вам избежать этой ловушки, Lonely Planet составил список городов, чье культурное, историческое и финансовое превосходство говорит само за себя, даже если власти страны находятся в другом месте.

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Нью-Йорк



Если вы являетесь культурным и финансовым центром страны, то кого волнует, что вы не ее столица? Нью-Йорк — точно нет. Население города говорит на множестве языков, а туристов привлекает архитектура небоскребов, простирающихся за горизонт, и бурная ночная жизнь, которая заставляет стыдиться большинство реальных столиц. Ну а если у вас еще и располагается штаб-квартира ООН, то кому нужен статус столицы государства, когда вы можете с полным основанием претендовать на звание столицы мира?