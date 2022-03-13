1 10
Сидней
Стамбул, Сидней и еще 8 знаменитых городов, которые обычно считают столицами
Foto: Shutterstock

В мире есть множество первоклассных городов, которым вы простите то, что ошибочно считали их столицей страны. Чтобы помочь вам избежать этой ловушки, Lonely Planet составил список городов, чье культурное, историческое и финансовое превосходство говорит само за себя, даже если власти страны находятся в другом месте.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Нью-Йорк


Если вы являетесь культурным и финансовым центром страны, то кого волнует, что вы не ее столица? Нью-Йорк — точно нет. Население города говорит на множестве языков, а туристов привлекает архитектура небоскребов, простирающихся за горизонт, и бурная ночная жизнь, которая заставляет стыдиться большинство реальных столиц. Ну а если у вас еще и располагается штаб-квартира ООН, то кому нужен статус столицы государства, когда вы можете с полным основанием претендовать на звание столицы мира?


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 10
Сидней

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Марокко Австралия Бразилия Индия Канада Нидерланды Новая Зеландия США Турция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?