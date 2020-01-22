Стать смотрителем острова Грейт-Бласкет пожелали тысячи человек. Чем он им приглянулся?

Паре из Ирландии пришло уже почти 23 тысяч ответов от желающих получить летнюю работу в их кафе на острове архипелага Бласкет на западе страны.

Элис Хэйс и Билли О'Коннор опубликовали объявление с вакансией в своих соцсетях и были поражены огромным интересом из самых разных стран мира.

Работа для двоих заключается в том, чтобы жить на малонаселенном острове, вести дела в небольшом кафе и следить за тремя коттеджами на съем с апреля по октябрь.

Успешным кандидатам придется полгода жить в весьма скромных условиях вдали от шума больших городов.

Работодатели рассказали ирландскому телеканалу RTÉ, что отклики на вакансию пришли, в частности, из Ирана, Финляндии, Мексики и Аргентины.

"Наш электорнный ящик переполнен, а телефоны звонят беспрерывно. Мы не можем в это поверить. На прошлой неделе был высокий интерес, а в последние несколько дней вообще творится какое-то безумие", - поделились Элис Хэйс и Билли О'Коннор.

"Нас просто накрыло от откликов на вакансию, - написали они в Twitter. - Когда мы ее публиковали в прошлом году, мы волновались, что не найдем НИКОГО. Мы получили 23 тысячи откликов. Если бы каждый, кто подал заявку, остановился бы у нас на одну ночь, у нас все было бы забронировано на ближайшие 30 лет!"

Без благ цивилизации



В прошлом году пара сделала то же самое, и работу получили Лесли Кехо и ее молодой человек Гордон Бонд. Они жили и работали на острове с апреля по октябрь 2019 года.

В интервью Би-би-си Кехо поделилась, что безмятежная жизнь на острове стала для них "своей версией нормальной жизни", несмотря на отсутствие многих благ цивилизации.

К примеру, вместо душа они обливались водой из горного ручья. "Самый быстрый душ в вашей жизни и точно самый бодрящий", - отметила девушка.

"Мы были единственными постоянными жителями на острове. Остальные люди приезжали на пару дней, ну максимум на неделю", - добавила она..

По словам пары, жизнь в изоляции стала хорошим испытанием на прочность для их отношений.

Нынешняя вакансия открыта также для влюбленных пар или лучших друзей. Как советует предыдущая временная хозяйка острова Бласкет, "с собой нужно взять того человека, с которым ты ладишь лучше всех на Земле".