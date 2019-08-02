Ставку Гитлера "Волчье логово", где 75 лет назад покушались на фюрера, решено превратить в парк развлечений

75 лет назад в полевой ставке Верховного командования германской армии Wolfsschanze ("Волчье логово") возле города Растенбурга в Восточной Пруссии произошло покушение на Гитлера, закончившееся неудачей.

Предвидя поражение в войне, группа германских генералов и высших офицеров во главе с полковником Клаусом Шенком фон Штауфенбергом пошла на заговор, который получил кодовое название "Валькирия", с целью устранить Адольфа Гитлера и одновременно захватить Генштаб в Берлине. Офицеры рассчитывали, что без фюрера сумеют заключить мир и избежать окончательного разгрома Германии.

20 июля 1944 года Штауфенберг прибыл на совещание у Гитлера с портфелем, в котором находилась бомба. Поставив его на пол в двух шагах от фюрера, полковник, сославшись на то, что ему нужно срочно позвонить, покинул "Вольфшанце". Однако за минуту до начала совещания дежурный адъютант передвинул портфель с бомбой под тумбу стола, что в итоге спасло Гитлера. От мощного зрыва погибли трое офицеров и стенограф, еще 20 человек получили ранения. Сам же фюрер выжил, получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног и повреждения барабанных перепонок, он был контужен и временно оглох, его правая рука была временно парализована.

Adolf Hitler showing Benito Mussolini the wreckage after the unsuccessful assassination attempt on Adolf Hitler, Wolfsschanze, Rastenburg, Germany, late Jul 1944, photo 1 of 2 pic.twitter.com/hIZl42sn7A — ⭐Sir Joe Guybee⭐ (@JGuybee) July 28, 2019

Гестапо бросилось по следам заговорщиков. Главные заговорщики, в том числе и граф Клаус Шенк фон Штауффенберг, в считанные часы после этих событий были схвачены и казнены. А в общей сложности были казнены свыше четырех тысяч человек.

Теперь спрятанный в густом польском лесу, защищенный озерами и болотами комплекс "Волчье логово", является музеем, действующим круглый год. Его ежегодно посещают около 300 тыс. туристов, в основном поляки и немцы. Местное лесничество делает все для сохранения этого обветшавшего исторического памятника.

Однако местные власти считают, что бывшую ставку фюрера необходимо привести в порядок, чтобы сюда приезжало еще больше туристов. Поэтому вскоре это место может стать парком развлечений, сообщает Русская служба BBC.

Как утверждает официальный представитель руководства сельского района Сроково Себастьян Трапик, все это делается "из уважения к исторической правде".

Комплекс "Волчье логово" использовался нацистами с лета 1941 по осень 1944 года. Именно отсюда Адольф Гитлер руководил планом "Барбаросса" - нападением на Советский Союз и военными действиями на Восточном фронте. В общей сложности фюрер провел здесь 850 дней, вплоть до своего отъезда в Берлин.

Главная ставка фюрера представляла собой комплекс из более 80 бункеров и укрепленных строений посреди густого леса, расположенный на охраняемой территории площадью 250 га. Территория была окружена несколькими кольцами заграждений из колючей проволоки, минными полями, наблюдательными вышками, пулеметными и зенитными позициями. Нацисты, оставляя ставку в январе 1945 года, пытались уничтожить комплекс. Огромное количество взрывчатки ушло на то, чтобы снести десятки бункеров, однако многие строения устояли, получив лишь заметные повреждения.

Теперь на территории комплекса установлен памятник участникам "заговора 20 июля". Тот факт, что именно в "Волчьем логове" разворачивались эти события, делает посещение бывшей ставки фюрера еще более привлекательным для большого числа туристов.

Руководство музея считает своей приоритетной задачей воссоздание обстановки зала совещаний, где было совершено покушение на Гитлера. Предполагается, что в зале будут установлены выполненные в полный рост восковые фигуры участников совещания 20 июля 1944 года, говорит Себастьян Трапик. В планах - строительство тут отеля и открытие ресторана.

Однако историки опасаются, что старания районных властей превратят "Волчье логово" в довольно омерзительный Диснейленд или в место паломничества неонацистов.

Жанр исторической реконструкции весьма популярен в Польше, однако использование в музее реконструкторов в нацистской форме еще более сомнительно, чем восковые фигуры исторических личностей.

"Волчье логово", где Гитлер провел свыше 800 дней, руководя действиями Восточного фронта: http://t.co/Wgg5LnEx3T pic.twitter.com/Cda4gpC5Qw — Рэймонд Сэйнт (@raymond_saint) February 2, 2015

Ведущий польский историк Павел Мачевич считает подобные идеи неразумными и возмутительными.

В интервью BBC он сказал, что шрамы, оставленные войной, должны быть сохранены в виде урока и предостережения. "Такие экспозиции должны рассказывать об истории, ставить экспонаты в определенный контекст, но в то же время не затмевать собой события прошлого", - говорит историк.

Тем временем, Себастьян Трапик рассказывает о планах исторических реконструкций на это лето - в том числе и о воссоздании событий "Острой брамы", операции подпольной польской Армии Крайовой по освобождению Вильнюса от немцев в июле 1944 года.

Однако историк Павел Мачевич напоминает, что в ставке Гитлера "Волчье логово" были приняты важные решения о холокосте и так называемой Вольской резне во время Варшавского восстания. Поэтому об истории здесь надо говорить с крайней осторожностью, с уважением к памяти многочисленных жертв войны и зверств нацистов.

Историк опасается, что в попытках привлечь посетителей местные власти и активисты могут создать развлекательный комплекс, который станет невольным увековечением памяти Гитлера и нацистской Германии. По словам Мачевича, в Польше уже были весьма сомнительные попытки исторической реконструкции.

Девять лет назад здесь были воссозданы события депортации евреев 1943 года из Бендзинского гетто в Освенцим и другие лагеря смерти.

В 2013 году в Польше попытались воссоздать события Волынской резни - массового уничтожения Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения в 1943-44 годов, жертвами которой стали 100 тыс. поляков.

В ходе исторической реконструкции в городке Радымно были подожжены макеты домов - актерами, одетыми в форму Украинской повстанческой армии.

Сторонники исторических реконструкций говорят, что подобные представления помогают приблизить к нам события далекого прошлого и сделать их понятнее. Однако подобная реконструкция зачастую поднимает множество вопросов, касающихся чувства меры, вкуса и морали.

"Волчье логово" - необычное место, которое сами поляки считают уродливым шрамом на фоне красивых пейзажей Мазурского поозерья.

Однако использование трюков в попытке привлечь сюда туристов может превратить историческую память в насмешку над страданиями и горем жителей Польши в годы Второй мировой войны, отмечает BBC.