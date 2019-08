Ставку Гитлера "Волчье логово", где 75 лет назад покушались на фюрера, решено превратить в парк развлечений

75 лет назад в полевой ставке Верховного командования германской армии Wolfsschanze ("Волчье логово") возле города Растенбурга в Восточной Пруссии произошло покушение на Гитлера, закончившееся неудачей.

Предвидя поражение в войне, группа германских генералов и высших офицеров во главе с полковником Клаусом Шенком фон Штауфенбергом пошла на заговор, который получил кодовое название "Валькирия", с целью устранить Адольфа Гитлера и одновременно захватить Генштаб в Берлине. Офицеры рассчитывали, что без фюрера сумеют заключить мир и избежать окончательного разгрома Германии.

20 июля 1944 года Штауфенберг прибыл на совещание у Гитлера с портфелем, в котором находилась бомба. Поставив его на пол в двух шагах от фюрера, полковник, сославшись на то, что ему нужно срочно позвонить, покинул "Вольфшанце". Однако за минуту до начала совещания дежурный адъютант передвинул портфель с бомбой под тумбу стола, что в итоге спасло Гитлера. От мощного зрыва погибли трое офицеров и стенограф, еще 20 человек получили ранения. Сам же фюрер выжил, получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног и повреждения барабанных перепонок, он был контужен и временно оглох, его правая рука была временно парализована.

Adolf Hitler showing Benito Mussolini the wreckage after the unsuccessful assassination attempt on Adolf Hitler, Wolfsschanze, Rastenburg, Germany, late Jul 1944, photo 1 of 2 pic.twitter.com/hIZl42sn7A