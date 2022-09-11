Столицы, море и гора: ТОП-3 самых интересных автомобильных маршрутов по Литве

Многие любители путешествий знают, что Литву несложно объехать на машине. В этом убедились и мы сами, проехав пару лет назад по дорогам наших южных соседей более 1300 километров. А совсем недавно тот факт, что Литва – одна из лучших стран Европы для поездок на автомобиле подтвердило и исследование Road Trip 2022, проведенное компанией KAYAK. В нем Литва заняла почетное третье место сразу после Германии и Испании (Эстония при этом стала восьмой, а Латвия – лишь 26-й).

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Вот несколько свежих маршрутов для тех, кто еще успевает совершить необычное путешествие в этом году, или планирует будущие поездки в Литву.

Путешествие к трем столицам: Вильнюс, Тракай и Каунас

Если вы планируете сесть за руль по прибытии в Литву, скорее всего, ваш маршрут начнется в Вильнюсе — объекте культурного наследия ЮНЕСКО с мощеными улочками, многовековой архитектурой, яркой культурой и множетсвом гастрономических изысков. До крупнейшего города Литвы легко добраться как на самолете, так и на автомобиле. Машину можно взять напрокат за относительно небольшую плату — в среднем 35 евро в день. Это послужит прекрасным началом для дальнейшего знакомства со страной.

Прежде чем отправиться в долгое путешествие, можно сделать привал в тихом уголке вдали от суеты. Для этого как нельзя лучше подойдет Лавандовая деревня, расположенная всего в 28 км от Вильнюса среди благоухающих фиолетовых полей. Здесь вы найдете прохладный пруд, где можно порыбачить или освежиться.

Foto: Giedrius Akelis

Поездка из Вильнюса в Каунас, второй по величине город Литвы, занимает чуть больше часа, но по пути можно сделать остановку ради еще одного важного города. Всего в 30 км от Вильнюса на этом маршруте находится город Тракай — историческая столица страны, временами напоминающая портал в средневековье. Над озером Гальве возвышается главный символ города — готический замок на острове Тракай. Кстати, как раз на этих выходных Тракай отмечает свое 700-летие.

После прогулки по тропам великих князей XV века и прогулки на байдарках по озеру, на пути в Каунас можно остановиться на ферме Альпак, первой в своем роде в Литве. Ферма предлагает организованным и семейным группам и поближе познакомиться с южноамериканским животным и даже увезти с собой сувенир из шерсти альпаки.

Foto: Nataly Hlapkovska

Прежде чем отправиться в третью столицу этого маршрута, Каунас (на фото выше), стоит сделать остановку и отдохнуть в тиши Пажайслиского монастыря (на фото ниже) — жемчужине стиля барокко XVII века. Расположенный на берегу прохладного Каунасского водохранилища, монастырский комплекс включает в себя Музей Сакрального наследия (в южной части). Здесь же стоит посетить Monte Pacis, современный ресторанно-гостиничный комплекс, где можно попробовать блюда традиционной кухни.

Foto: Nataly Hlapkovska

Наконец, Каунас, временная столица Литвы с 1919 по 1940 год, вполне достойна заявки на звание культурной столицы Европы 2022 года. Если вы планируете заехать в Каунас после посещения монастыря, в городе вы найдете множество достопримечательностей, связанных с культурой и историей страны — от модернистской архитектуры, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, до выставки Йоко Оно, которая была всемирно известной художницей.

Путь к морю через гору-символ свободы

В северной части Литвы находится одно из самых загадочных мест во всей Прибалтике — Гора Крестов. На горе, расположенной недалеко от города Шяуляй, стоят сотни тысяч крестов, оставленных паломниками при советской власти. В прошлом кресты оскверняли и поджигали, но, несмотря на это, литовская святыня стала воплощением свободы, веры и надежды. Экскурсию можно продолжить на познавательной тропе по болоту Мушос-Тирелис, расположенной всего в 40 км от Горы Крестов. Тропа протяженностью 3,6 км в региональном парке Жагаре считается самым длинным променадом в Литве. Для тех, кто интересуется экосистемами болот, открывается уникальная возможность пройти по уникальной тропе, проложенной над уровнем воды. Многим будет интересно понаблюдать за болотной флорой и фауной в естественной среде обитания и насладиться тишиной и покоем, которые могут нарушить разве что лягушки, тетерева, серые журавли да гуси.

Foto: Publicitātes attēli

Также недалеко от Шяуляя находится еще одна историческая достопримечательность XIX века — Пакруойская усадьба (на фото). Двухэтажный дворец с величественным портиком с шестью колоннами попал в Книгу рекордов Литвы как имение, где сохранилось больше всего строений. Гости усадьбы могут увидеть богато украшенную неоклассическую каменную водяную мельницу. Чтобы узнать, как жили и что ели богатые литовские аристократы, посетите пасеку, сад, сыродельню и прачечную. Расположенный неподалеку хостел и кемпинг Sunny Nights, оформленный в эстетике поколения хиппи, превратился из столетнего почтового отделения в усадьбу с пышным яблоневым садом. Что может быть лучше для отдыха после долгого путешествия!

Foto: Shutterstock

Любители более продолжительных поездок могут отправиться дальше к литовскому побережью в Клайпеду (на фото выше) — единственный порт страны и ворота в Балтийское море. Сегодня в городе множество и ресторанов, предлагающих свежие морепродукты, и оживленных баров, где музыка и смех не стихают до поздней ночи. Обширные пляжи, лежащие с западной стороны, как нельзя лучше подходят для того, чтобы подышать освежающим морским воздухом перед следующей поездкой.

Край бесконечных песчаных дюн и рыбацких деревень

Дальнейший путь может пролегать в западной части Литвы и по чистейшим пляжам Балтийского побережья. Разнообразие ландшафта страны хорошо демонстрирует образовательная тропа по болоту Аукштумала. Маршрут, проложенный вдоль Кулгринды, старой каменной дороги в болотах ниже уровня воды, позволяет пройти более километра по приподнятой поверхности болота. Это хитрое изобретение местных жителей в старину позволяло им спасаться от врагов, а сегодня открыто для туристов. Воспользуйтесь уникальной возможностью увидеть экосистему болота и оценить ее красоту вблизи.

Небольшое представление о том, что могут предложить приморские деревни, можно получить в так называемой "Литовской Венеции". Минге — единственная деревня в Литве, где главную улицу заменяет река Миния, и где соседи плавают к другу другу в гости на собственных лодках или катерах. Все любители водного транспорта будут рады узнать, что в последние годы в Минге наблюдается стремительное развитие водного и сельского туризма. Для всех желающих работает пристань для яхт и моторных лодок. По воде отсюда можно добраться до Русне, мыса Вянте, Древерны, Ниды и других курортов Куршской косы.

Foto: Nataly Hlapkovska

Лучшим завершением поездки по Литве станет визит на полуостров Куршская коса (на фото выше), включенный в список наследия ЮНЕСКО. Несколько тихих оазисов можно открыть для себя на протяжении 98 км длинных как нескончаемое лето дюн "Литовской Сахары" в окружении вековых сосновых лесов. Традиционно такими оазисами считаются города Смилтине, Юодкранте и Нида — спокойные, но очень комфортные курорты на морском берегу. Несмотря на то, что летом сюда приезжают местные жители со всей страны, пляжи в городе отличаются чистотой, а известные рестораны предлагают не только живописные виды, но и изысканную кухню.