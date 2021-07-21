Сезон отпусков в самом разгаре и многие латвийцы отправились отдыхать в теплые страны. Восемь из десяти путешественников, отправляясь за границу, оформляют полис страхования путешествий. В последнее время страховые компании стали добавлять к нему и страхование от Covid-19. Можно ли купить коронавирусную страховку отдельно? Какие риски в нее включены? И действительно ли она нужна?

Планы поездок по Европе этим летом в основном строят молодые люди в возрасте до 40 лет с личным доходом более 1000 евро в месяц, свидетельствуют данные опроса, проведенного в июне 2021 года компанией Snapshots по заказу страховой компании Balta. Каждый пятый рассматривает возможность путешествий по Европе, 3% планируют отдыхать в одной из стран Азии, Африки, Америки или Океании, но большинство связывает свой отдых с поездками по странам Балтии. Стратегия выжидания характерна для 34% населения, особенно для потенциальных путешественников в возрасте от 40 до 60 лет.

"Казалось бы, путешествия возобновились в полную силу, но данные страхования этого не подтверждают. По сравнению с периодом до пандемии жители Латвии по-прежнему не спешат отправляться за границу, — говорит глава Ассоциации страховщиков Латвии Янис Абашин. — В мае прирост страхования путешествий составил 41% по сравнению с маем 2020 года. Но тогда путешествия практически остановились. Если взять первые пять месяцев, то в 2019 году было подписано премий на сумму 5,3 млн евро, в 2020 — на 3,7 млн евро, а в 2021 году — на 2,6 млн евро. Эти данные указывают на то, что путешествия возобновились, но до доковидного времени еще очень далеко".

Реагируя на ситуацию в мире, некоторые компании вместе со страхованием путешествий стали предлагать и страхование от Covid-19. Первой — еще в июле 2020 года — это сделала Balta. В этом году новое предложение появилось и у других игроков рынка. "Это новый продукт не только на латвийском рынке, но и во всем мире. Предлагать его или нет, с каким лимитом и за какую цену — свободный выбор каждого страховщика. Нынешняя ситуация уникальна, ее развитие нельзя прогнозировать, поэтому страховые компании прощупывают почву и регулярно меняют своих продукты и предложения", — поясняет Янис Абашин.