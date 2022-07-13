Страна счастья для детей и взрослых. 10 лучших парков развлечений в Европе

Наступило лето, а с ним и долгожданный отпуск. И если вы уже осмотрели всю Латвию, то самое время отправиться в короткую (или не очень) семейную поездку в один из самых популярных европейских парков развлечений. Ведь Диснейленд в Париже – не единственное место, где можно отдохнуть семьей. По всей Европе раскиданы разнообразные тематические парки и у каждого из которых есть своя изюминка.

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Кстати, некоторые из них находятся не так чтобы очень далеко от нас – в Стокгольме и Кракове. Но обо всех по порядку.

EnergyLandia (Краков, Польша)

Foto: Shutterstock

В парке есть специальная зона для детей до шести лет, где они могут покататься на красочных каруселях и сказочных паровозиках в веселой атмосфере. В свою очередь семейная зона с ее забавными каруселями, домом привидений и водным путешествием в Атлантиду предлагает развлечения для всей семьи.

Желающим острых ощущений предлагается экстремальная зона, и надо сказать, что со слабыми нервами туда лучше не соваться. Для самых смелых подойдут американские горки Moya Formula или Aztec Swing, считающийся в парке самым экстремальным аттракционом. Так что, если вы наотрез откажетесь на него садиться, никто вас винить не будет.

Любителей водных приключений ждет Водный парк с его бассейнами, горками и прочими, не менее "мокрыми" аттракционами. А если вам повезет или вы удачно спланируете визит, вы также сможете оценить красивые шоу в парке.

Стоимость входных билетов: для детей ростом до 140 см и взрослых, старше 65 лет – 109 злотых (23 евро) в сутки, для взрослых – 159 злотых (35 евро) в сутки. Купить билеты можно онлайн.