1 10
LegoLand (Германия)
Страна счастья для детей и взрослых. 10 лучших парков развлечений в Европе
Foto: Shutterstock

Наступило лето, а с ним и долгожданный отпуск. И если вы уже осмотрели всю Латвию, то самое время отправиться в короткую (или не очень) семейную поездку в один из самых популярных европейских парков развлечений. Ведь Диснейленд в Париже – не единственное место, где можно отдохнуть семьей. По всей Европе раскиданы разнообразные тематические парки и у каждого из которых есть своя изюминка.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кстати, некоторые из них находятся не так чтобы очень далеко от нас – в Стокгольме и Кракове. Но обо всех по порядку.

EnergyLandia (Краков, Польша)

Страна счастья для детей и взрослых. 10 лучших парков развлечений в Европе
Foto: Shutterstock

В парке есть специальная зона для детей до шести лет, где они могут покататься на красочных каруселях и сказочных паровозиках в веселой атмосфере. В свою очередь семейная зона с ее забавными каруселями, домом привидений и водным путешествием в Атлантиду предлагает развлечения для всей семьи.

Желающим острых ощущений предлагается экстремальная зона, и надо сказать, что со слабыми нервами туда лучше не соваться. Для самых смелых подойдут американские горки Moya Formula или Aztec Swing, считающийся в парке самым экстремальным аттракционом. Так что, если вы наотрез откажетесь на него садиться, никто вас винить не будет.

Любителей водных приключений ждет Водный парк с его бассейнами, горками и прочими, не менее "мокрыми" аттракционами. А если вам повезет или вы удачно спланируете визит, вы также сможете оценить красивые шоу в парке.

Стоимость входных билетов: для детей ростом до 140 см и взрослых, старше 65 лет – 109 злотых (23 евро) в сутки, для взрослых – 159 злотых (35 евро) в сутки. Купить билеты можно онлайн.


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 10
LegoLand (Германия)

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Великобритания Германия Дания Европа Испания Италия Летний отпуск Парк развлечений Польша Франция Швеция
52391435
Ceļojums ģimenei
0
Eiropa
43896602
Itālija
44072829
Krakova
43896602
Lielbritānija
43896602
Polija
43896602
Vācija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium